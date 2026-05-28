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España se irá al Mundial desde Galicia

La selección partirá desde Lavacolla con destino a Nashville tras jugar el día 4 en Riazor contra Irak. Llegará a A Coruña el mismo día del partido

Sergio Baltar
28/05/2026 00:23
Luis de la Fuente durante la presentación de la lista de convocados para el Mundial
Luis de la Fuente durante la presentación de la lista de convocados para el Mundial
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De Galicia al Mundial, la selección española de fútbol ya no regresará a la ciudad deportiva de Las Rozas tras el partido que jugará contra Irak en Riazor el próximo jueves 4 de junio. Al día siguiente partirá en un vuelo chárter desde el aeropuerto de Lavacolla con dirección a Nashville, la conocida como “ciudad de la música y cuna del country. Desde allí la expedición tomará otro vuelo a Chatranooga, la localidad del estado de Tennessee en la que establecerá su cuartel general mundialista. Lavacolla vuelve a estar operativo desde hoy tras cinco semanas de cierre obras, un tiempo en el que Alvedro acogió gran parte de su calendario de vuelos.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente, que se concentra el próximo sábado en las instalaciones federativas de Las Rozas, llegará a A Coruña en un vuelo procedente de Madrid que aterrizará en Alvedro en torno a la una de la tarde del propio día del partido contra Irak, que ya estará en la ciudad. De hecho los iraquíes tienen previsto adiestrarse a partir de las seis de la tarde en el estadio de Riazor. España lo habrá hecho esa mañana en Las Rozas y no tiene prevista ninguna sesión de trabajo durante su breve estancia en A Coruña, en la que se alojarán en el Hotel Attica 21, en el barrio de Matogrande. 

La partida desde Lavacolla se producirá a las diez de la mañana del viernes 5, apenas seis días antes del inicio del Mundial y a diez del estreno en el campeonato contra Cabo Verde. En A Coruña además de los 26 futbolistas seleccionados, Luis de la Fuente tiene previsto contar con los nueve jugadores de apoyo designados para trabajar con ellos. Tras el partido quedarán liberados.

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