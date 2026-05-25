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Más Fútbol

España ya tiene a sus elegidos para pelear por el Mundial: esta es la lista oficial de Luis de la Fuente

Redacción
25/05/2026 12:51
Luis de la Fuente, seleccionador español
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El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha desvelado la convocatoria definitiva para el Mundial. Estos son los elegidos:

Porteros: Unai Simón, Raya y Joan García.

Defensas: Llorente, Porro, Eric García, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella y Grimaldo.

Centrocampistas: Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Baena y Merino.

Delanteros: Oyarzabal, Olmo, Nico Williams, Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine.

En la convocatoria  aparecen tanto Lamine Yamal como Nico Williams. Ambos han acabado la temporada con sendas lesiones musculares e incluso podrían perderse el estreno de España en el Mundial, pero Luis de la Fuente cuenta con ellos confiando en que sean importantes en el torneo tras su recuperación.

España, que jugará en el grupo G del Mundial junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí, iniciará su concentración el sábado 30 de mayo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) y disputará dos amistosos antes del Mundial: el 4 de junio ante Irak en A Coruña y el 9 de junio frente a Perú en Puebla (México)

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