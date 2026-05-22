Iago Aspas, el hombre-récord del Celta que no superará a los del Deportivo

Iago Aspas saluda a los aficionados tras el Atlético-Celta del pasado mes de febrero en el Metropolitano ÓSCAR J. BARROSO/AFP7/EP

Iago Aspas, buque insignia del Celta, alargará un año más su carrera y podrá despedirse del fútbol, según todo parece indicar, reencontrándose con el Deportivo en Primera División. Hace ya ocho años que no se disputa 'O Noso Derbi', el mayor lapso de tiempo sin duelo de máxima rivalidad gallega desde que el conjunto celeste se fundó en 1923. El capitán celeste ya mostró su deseo, hace solo unos meses, de que reencontrarse con el conjunto blanquiazul en la máxima categoría.

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Aspas es el jugador número uno de la historia del Celta. Es el jugador con más temporadas (17), partidos (571) y goles (222) con el primer equipo olívico. Además, es el segundo en el total de minutos en el césped (40.814) solo superado por Manolo, que también le supera en titularidades, con 523 por 456. El año que viene se convertirá también en el segundo jugador de mayor edad en vestir de celeste en partido oficial, ya que la plusmarca la ostenta José María Peña, que jugó un partido de Copa ante el Sabadell en 1935 con 40 años, un mes y siete días. Aspas cumple 39 años el próximo 1 de agosto, así que la próxima temporada la finalizará poco antes de cumplir los 40. Además de Aspas, solo Marzá y Juan Vázquez Tenreiro -que también fue jugador del Deportivo- han vestido de celeste tras haber soplado las 38 velas.

Además, el delantero moañés es el céltico que más partidos ha entrado desde el banquillo (115) y que más veces ha sido sustituido (174). También ocupa la segunda posición entre los más tarjeteados. Con 116 amarillas es el segundo en este ranking, solo superado por Hugo Mallo en la primera (124). Sus ocho rojas le dejan solo por detrás de Patxi Salinas y Mostovoi, ambos con una más. En cuanto a partidos disputados en su totalidad, cae a la séptima plaza, con 275.

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Todas estas cifras despiertan la curiosidad de comparar al número uno de la historia del Celta con los números uno de la historia del Dépor. Esa eterna rivalidad que tan cerca está de recuperarse.

En cuanto a los partidos oficiales disputados, Aspas está a años luz del hombre-récord del Deportivo. Fran disputó exactamente 700 encuentros con la camiseta blanquiazul. Si el delantero de Moaña repitiese las 47 apariciones que acumula en el presente curso, se retiraría con alrededor de 620 encuentros con el Celta. Incluso en el improbable caso de que la escuadra viguesa alcanzase las finales de Copa y Europa League y Aspas saltase al césped en absolutamente todos los partidos, su tope estaría -en caso de que también participe este sábado en la última jornada de Liga- en los 635 encuentros.

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En cuanto a la longevidad, tampoco podrá alcanzar al deportivista que ha defendido la camiseta blanquiazul con mayor edad. La plusmarca la ostenta Donato, cuyo último encuentro oficial con el Deportivo tuvo lugar el 21 de junio de 2003, en Riazor frente al Espanyol (2-1), cuando el hispano-brasileño contaba 40 años, seis meses y 22 días. Los 53.518 minutos de Fran también le quedan muy lejos al que fuera internacional español en 20 ocasiones entre 2016 y 2023. El pontevedrés tampoco tiene a su alcance las 615 titularidades del riveirense, pues acumula ahora mismo 456, ni tampoco los 420 partidos completos del excapitán deportivista.

Eso sí, Iago Aspas igualará el número de temporadas con el Deportivo (18) tanto del '10' de Carreira como de Manuel Pablo y, además, con sus 222 goles bate de largo al máximo anotador de la historia blanquiazul, que es Diego Tristán, con 110 dianas en seis temporadas. Eso sí, hay que tener en cuenta que el Deportivo no tiene ningún delantero en su top 10 de futbolistas con más partidos. El primero en la lista es Vicente Celeiro, que ocupa la duodécima posición con 325 partidos -casi 250 menos que el capitán olívico- en nueve temporadas. El delantero vilalbés firmó 83 tantos.