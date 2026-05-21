Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

Las entradas para el España-Irak de Riazor ya están a la venta

El precio para ver a la selección en su último compromiso de preparación en Europa antes del Mundial va desde los 23 a los 76 euros

Jorge Lema
Jorge Lema
21/05/2026 17:39
La selección española en un entrenamiento en Riazor
ARCHIVO DXT
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Mientras el Deportivo tiene toda su atención puesta en el posible ascenso del domingo ante el Valladolid y el regreso a Primera División ocho años después, A Coruña se prepara para recibir una importante cita internacional el próximo 4 de julio con el España-Irak que se celebrará en Riazor. La Real Federación Española de Fútbol ha puesto hoy a la venta las entradas para el encuentro, que será el último en territorio europeo antes de que el combinado nacional parta hacia Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

Las localidades más baratas serán las de los fondos de Maratón y Pabellón Superior, fijadas a 23 euros, mientras que en las gradas inferiores serán de 34 euros. El siguiente escalón es para la zona de Preferencia, con 44 y 55 euros dependiendo de la altura. Las más caras son en Tribuna, con el techo en la inferior (76 euros) y billetes a 65 euros en la parte superior.

Luis de la Fuente y sus recuerdos de Riazor: "El ambiente futbolístico de A Coruña es maravilloso"

Más información

La venta comienza online y durante este jueves será para los que se hayan inscrito en un formulario en la web de la federación. A partir de este viernes a las 12.00 horas, también en el sitio oficial de la RFEF, empieza la venta para el público general, que se prolongará hasta el inicio del encuentro o hasta agotar existencias. En ambos casos, el número máximo de localidades que puede adquirir un mismo aficionado es de seis.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Las entradas para el España-Irak de Riazor ya están a la venta
Jorge Lema
El ideal gallego

Iago Aspas renueva y cumple su palabra de esperar un 'último baile' contra el Deportivo
EFE
Las jugadoras del Barcelona celebran la conquista de la Copa de la Reina después de recibir el trofeo

El Barcelona resuelve la final de la Copa de la Reina en la primera parte (3-1)
EFE
Fabio Caserta, en el centro, en el día de su presentación como técnico del Empoli el pasado 12 de marzo

El entrenador que peregrina al Camino de Santiago tras salvar a su equipo del descenso
EFE