Las entradas para el España-Irak de Riazor ya están a la venta

La selección española en un entrenamiento en Riazor ARCHIVO DXT

Mientras el Deportivo tiene toda su atención puesta en el posible ascenso del domingo ante el Valladolid y el regreso a Primera División ocho años después, A Coruña se prepara para recibir una importante cita internacional el próximo 4 de julio con el España-Irak que se celebrará en Riazor. La Real Federación Española de Fútbol ha puesto hoy a la venta las entradas para el encuentro, que será el último en territorio europeo antes de que el combinado nacional parta hacia Estados Unidos para disputar el Mundial 2026.

Las localidades más baratas serán las de los fondos de Maratón y Pabellón Superior, fijadas a 23 euros, mientras que en las gradas inferiores serán de 34 euros. El siguiente escalón es para la zona de Preferencia, con 44 y 55 euros dependiendo de la altura. Las más caras son en Tribuna, con el techo en la inferior (76 euros) y billetes a 65 euros en la parte superior.

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La venta comienza online y durante este jueves será para los que se hayan inscrito en un formulario en la web de la federación. A partir de este viernes a las 12.00 horas, también en el sitio oficial de la RFEF, empieza la venta para el público general, que se prolongará hasta el inicio del encuentro o hasta agotar existencias. En ambos casos, el número máximo de localidades que puede adquirir un mismo aficionado es de seis.