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Iago Aspas renueva y cumple su palabra de esperar un 'último baile' contra el Deportivo

Jugará un año más y renueva con el Celta hasta 2030

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez y Efe
21/05/2026 10:53
Iago Aspas
EFE
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Iago Aspas, capitán y mito del Celta de Vigo, ampliará su carrera un año más. El internacional español extiende su contrato como futbolista hasta junio de 2027, según avanzó en la mañana de este jueves el club olívico mediante un vídeo publicado en sus redes sociales. A mayores, el delantero ha concretado su vinculación con el equipo de su vida hasta 2030, en un función una vez cuelgue las botas que todavía no se ha definido.

Jugadores, cuerpo técnico y directivos del club ya conocían la decisión del capitán celeste desde hace días, pero no fue hasta tres días antes del último partido de LaLiga EA Sports (Primera División) ante el Sevilla, cuando el Celta lo hizo oficial.

Desde que debutó el 8 de junio de 2008 frente al Salamanca en el Estadio Helmántico, y tras un breve paso por Liverpool y Sevilla, Aspas ha ido quemando etapas en el club de su vida hasta convertirse en el jugador más determinante de la historia del Celta, su máximo goleador y el que más partidos oficiales ha disputado con la camiseta celeste.

De esta manera, el histórico futbolista nacido en Moaña guiará por segunda temporada consecutiva al Celta en Europa, después de que el equipo confirmase su acceso a competiciones continentales. Más allá de esta cuestión, el 'timing' de la decisión resulta curioso, pues coincide con el momento en el que el Deportivo se encuentra a las puertas de regresar a Primera y, por lo tanto, poder volver a jugar un derbi gallego.

Iago Aspas reitera su deseo de ver al Dépor en Primera

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En este sentido, el futbolista céltico siempre ha reconocido que le gustaría que el Dépor volviese a la máxima categoría para poder disfrutar de 'O Noso Derbi'. De confirmarse el retorno blanquiazul a la élite, Iago Aspas podrá vivir también ese 'último baile' contra el eterno rival.

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