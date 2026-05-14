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El título del Celta tendrá que seguir esperando

Inverosímil eliminación del juvenil vigués en la Copa de Campeones: ganaba a Las Palmas por 3-0 en el minuto 87, encajó dos goles que llevaron el duelo a la prórroga y perdió en los penaltis (7-8)

Lois Novo
Lois Novo
14/05/2026 23:13
Lucas Castro en el derbi ante el Celta del presente curso
Deportivo-Celta de División de Honor Juvenil en Abegondo durante el presente curso
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Las vitrinas del Celta tendrán que esperar un año más. No pudo ser la Europa League y tampoco va a poder ser la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil. El palmarés del Celta, nacional o internacional (la Copa Intertoto nunca podrá ser considerada un título porque tenía dos finales y dos ganadores más), y ya sea a nivel absoluto o en categorías inferiores, seguirá a cero.

El conjunto olívico recuperó el trono del grupo 1 de la División de Honor Juvenil después de dos subcampeonatos consecutivos a rebufo del Deportivo. El sorteo de los cuartos de final emparejó al equipo celeste con Las Palmas. El encuentro de ida, en campo canario, se resolvió con una victoria local por la mínima.

Este jueves, todo parecía sonreír a los célticos, que igualaron la eliminatoria ya en el minuto 10 con un gol de Chirveches, la voltearon en el 57 con el tanto de Ángel Davila y doblaron su ventaja por medio de Pedro García, ya cerca del final, en el minuto 86.

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Sin embargo, Las Palmas recortó distancias solo dos minutos después por medio de Aimar y, en el cuarto minuto de prolongación, un gol de David Suárez llevó el encuentro a la prórroga.

En el tiempo extra no hubo goles y el pase a la Final Four se decidió en la tanda de penaltis, en la que el error de Pablo Aparicio en el décimo lanzamiento dio la clasificación al conjunto grancanario (7-8).

De este modo, el Celta sigue sin poder estrenar su palmarés en el fútbol nacional. Mientras que el Deportivo ha sido capaz de ganar la Liga de Primera División (2000), la Copa del Rey (1995 y 2000), la Supercopa (1995, 2000 y 2002), la Copa España (1912), la Copa de Campeones de División de Honor Juvenil (1996 y 2021), el Campeonato de España Cadete-Copa Coca Cola (2014) e incluso la Copa de la Reina con el Karbo Deportivo ya plenamente integrado en su estructura (1984 y 1985), el conjunto vigués todavía no ha sido capaz de conquistar un solo título oficial. Doce trofeos a cero. El Deportivo continúa ganando por goleada.

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