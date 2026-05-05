El fútbol femenino entra en la quiniela

Partido del Deportivo femenino en la presente campaña AC DXT

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el fútbol femenino entrará en la quiniela desde la 2026-27, una medida que ha calificado de "una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo". "Hoy damos un paso más para que la Liga F oficial española siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina", ha informado en su cuenta de X.

Antes de que el Consejo de Ministros apruebe este martes el real decreto ley para la inclusión de los partidos de fútbol femenino en la quiniela, Sánchez ha destacado en redes sociales que "profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo".

La Liga F recibirá el 15% de los ingresos de la quiniela a partir de la temporada 2026-2027, tras la aprobación del Real Decreto que la reconoce como beneficiaria de la recaudación y premios de las apuestas deportivas del Estado, este martes en la reunión del Consejo de Ministros.

Millene: "Parece todo muy bonito, pero para mí está siendo una temporada dura a nivel mental" Más información

Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, "con esta nueva vía de financiación, los clubes podrán disponer de mayores recursos para asegurar su viabilidad económica, mejorar sus estructuras y seguir elevando el nivel competitivo de una liga que ganará visibilidad en el objetivo de ser referente internacional".

El Consejo Superior de Deportes (CSD) distribuirá al fútbol profesional español un 45,50 % de la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego correspondiente a las apuestas (un 30,50 para la Liga masculina y un 15 % para la femenina); el 49,95 % será para las diputaciones provinciales, mediante las respectivas comunidades autónomas; y el 4,55 % para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), con destino al fútbol no profesional, confirmó el Ministerio.

"Un gol a la desigualdad"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, subrayó que la decisión de que la Liga F reciba el 15 % de los ingresos de la quiniela desde la próxima temporada supone "dar otro paso para corregir desigualdades históricas" y garantizar "más oportunidades, más visibilidad y más derechos para las futbolistas".

"No se trata sólo de competir, se trata de avanzar hacia la igualdad plena. Cada niña que hoy sueña con jugar en un estadio lleno debe saber que su futuro importa", afirma Tolón en un vídeo distribuido por su ministerio.

A su juicio, es "otro paso decisivo en el camino hacia la igualdad plena en el deporte", que implica "más visibilidad y reconocimiento" para el fútbol femenino y que "abre una nueva vía de ingreso para los clubes".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que la inclusión del fútbol femenino en la quiniela "es un gran avance de justicia, en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos".

"Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino se incorpora a la quiniela. Es un gran avance, un gran avance de justicia, un gran avance en igualdad y para que el fútbol femenino tenga visibilidad y también recursos económicos", dijo tras la aprobación de la medida por el Consejo de Ministros.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) destacó, por su parte, como "un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino" la inclusión de la Liga F en la quiniela, medida demandada por el sindicato desde 2019, cuando lanzó la campaña #QuinielasEnFemenino.

Antes de que el Consejo de Ministros apruebe este martes la medida, AFE recordó en un comunicado que "ha trabajado de forma constante y decidida desde entonces con partidos políticos y diferentes instituciones en la defensa de los derechos e intereses de los y las futbolistas, así como en la mejora de sus condiciones profesionales".

“La presencia de la Liga F en la quiniela es un paso firme hacia la igualdad y el reconocimiento del fútbol femenino, y estoy orgulloso del trabajo realizado por AFE para hacerlo posible”, afirmó su presidente, David Aganzo.