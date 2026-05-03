El karma caza al Fuenlabrada: al sótano de Tercera RFEF seis años después de buscar a toda costa el ascenso a Primera División

Once del Fuenlabrada ante el Navalcarnero CF Fuenlabrada

No siempre es justo, pero a veces el fútbol saca la balanza para mostrar que toda acción tiene sus consecuencias. Hoy, 3 de mayo de 2026, el karma ha vuelto a cazar al Fuenlabrada, que después de caer ante el Navalcarnero (3-1) cae al sótano de la Tercera RFEF casi seis años después del circo que montó viajando a A Coruña con varios contagiados por coronavirus con el objetivo de pelear el ascenso a Primera División a toda costa.

Después de ese esperpéntico verano de 2020, Claudio Beauvue puso en marcha un efecto mariposa que en su aleteo más reciente confirma el segundo descenso consecutivo del cuadro azulón. La próxima temporada, la entidad que sigue presidiendo Jonathan Praena jugará en la quinta categoría del fútbol nacional.

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Como si de un pacto que sale mal se tratase, todo ha sido caída libre para el Fuenlabrada desde que se saltara todos los protocolos para presentarse en Riazor. Acabó salvándose en la 2020-21, pero un año después se fue a Primera RFEF saliendo del fútbol profesional. Tres temporadas vagando por la categoría de bronce hasta que el curso pasado perdió de nuevo la categoría.

NO ESTUVIMOS A LA ALTURA.

Derrota que confirma el descenso a Tercera RFEF.

No supimos responder cuando más lo exigía la temporada.Asumimos la responsabilidad.

Gracias a quienes están siempre.

Toca hacer autocrítica, reconstruirse y volver más fuertes. pic.twitter.com/iwqzXVH9wl — CFFuenlabrada (@Fuenla) May 3, 2026

Esta campaña ha sido una pesadilla para el Fuenlabrada, que de todas formas llegaba con opciones a la última jornada. Debía ganar al Navalcarnero, al que venció en la primera vuelta, y esperar otros resultados para conseguir al menos salir del descenso directo y ganarse una bala en el playout. No sucedió y, como apunta el propio club, "no estuvimos a la altura, toca reconstruirse para volver más fuertes".