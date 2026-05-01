El España-Irak del 4 de junio en Riazor ya es oficial

Nico Wiliiams y Lamine Yamal celebran juntos un gol durante la Eurocopa de 2024 Europa Press

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que la selección española se enfrentará a Irak el próximo 4 de junio en Riazor, en el que será el último amistoso de la Roja en terreno español antes de poner rumbo al continente americano para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "El estadio de Riazor, en A Coruña, será el escenario del encuentro e Irak, también clasificada para la cita intercontinental, el rival", ha subrayado la RFEF en su página web.

El estamento federativo ha resaltado que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal, "han cerrado todos los detalles del encuentro durante el 76th Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver".

Hace unos días, el diario Marca adelantó que el último test de la selección que dirige Luis de la Fuente en terreno español antes de la cita mundialista podía cambiar de ubicación y, en lugar de jugarse en Riazor, disputarse fuera de España. Además, este medio señaló que había discrepancias entre las dos federaciones. Así, mientras la de Irak aseguraba que el encuentro se celebraría en Riazor, desde la RFEF reconocían que seguían manejando diferentes opciones, entre las que se encontraba disputarlo fuera de España, con altas probabilidades de que se disputara en Estados Unidos, uno de los países que acogerá la cita. Finalmente, el último amistoso de la Roja en España antes de cruzar el charco se jugará en el estadio coruñés.

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"Así, el equipo de Luis de la Fuente se desplazará hasta Galicia para medirse al combinado nacional iraquí, perteneciente a la Confederación Asiática de Fútbol, el próximo jueves 4 de junio en un encuentro de carácter amistoso. En la memoria, un único precedente entre ambas selecciones: el choque en la Copa Confederaciones de 2009 que se saldó con victoria de España gracias a un gol de David Villa (1-0)", señala la Federación Española.

La web del estamento federativo apunta, además, que será la séptima vez que la selección española juegue en Riazor, estadio en el que jugó por última vez en 2022, también en una prueba amistosa antes del Mundial 2022, que se celebró en Catar. En aquella ocasión, la Roja se enfrentó a Islandia, a la que goleó 5-0 y Riazor registró un lleno.

El duelo en tierras herculinas supondrá la penúltima prueba antes del debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026 el 15 de junio en el Atlanta Stadium. Puebla, en México, marcará el final del camino de preparación al albergar un encuentro amistoso contra Perú el lunes 8 de junio.

España está encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí, contra la que se enfrentará el 21 de junio, y Uruguay, con la que cerrará la fase de grupos el 27 de junio.