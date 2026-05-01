Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

El España-Irak del 4 de junio en Riazor ya es oficial

La Federación Española ha confirmado este viernes el amistoso que disputará la Roja en A Coruña antes de viajar al Mundial 2026

Israel Zautúa
Israel Zautúa
01/05/2026 17:11
Nico Wiliiams y Lamine Yamal celebran juntos un gol durante la Eurocopa de 202405 June 2025, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: Spain's Lamine Yamal (R) celebrate scoring his side's third goal with teammate Nico Williams during the UEFA Nations League semi-final soccer match between Spain and France at Stuttgart Arena. Photo: Bernd Weißbrod/dpa05/06/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Nico Wiliiams y Lamine Yamal celebran juntos un gol durante la Eurocopa de 2024
Europa Press
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado que la selección española se enfrentará a Irak el próximo 4 de junio en Riazor, en el que será el último amistoso de la Roja en terreno español antes de poner rumbo al continente americano para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "El estadio de Riazor, en A Coruña, será el escenario del encuentro e Irak, también clasificada para la cita intercontinental, el rival", ha subrayado la RFEF en su página web.

El estamento federativo ha resaltado que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, y el presidente de la Federación Iraquí, Adnan Dirjal, "han cerrado todos los detalles del encuentro durante el 76th Congreso de la FIFA celebrado en Vancouver".

Hace unos días, el diario Marca adelantó que el último test de la selección que dirige Luis de la Fuente en terreno español antes de la cita mundialista podía cambiar de ubicación y, en lugar de jugarse en Riazor, disputarse fuera de España. Además, este medio señaló que había discrepancias entre las dos federaciones. Así, mientras la de Irak aseguraba que el encuentro se celebraría en Riazor, desde la RFEF reconocían que seguían manejando diferentes opciones, entre las que se encontraba disputarlo fuera de España, con altas probabilidades de que se disputara en Estados Unidos, uno de los países que acogerá la cita. Finalmente, el último amistoso de la Roja en España antes de cruzar el charco se jugará en el estadio coruñés.

El amistoso España-Irak del 4 de junio puede escapársele a Riazor

Más información

"Así, el equipo de Luis de la Fuente se desplazará hasta Galicia para medirse al combinado nacional iraquí, perteneciente a la Confederación Asiática de Fútbol, el próximo jueves 4 de junio en un encuentro de carácter amistoso. En la memoria, un único precedente entre ambas selecciones: el choque en la Copa Confederaciones de 2009 que se saldó con victoria de España gracias a un gol de David Villa (1-0)", señala la Federación Española.

La web del estamento federativo apunta, además, que será la séptima vez que la selección española juegue en Riazor, estadio en el que jugó por última vez en 2022, también en una prueba amistosa antes del Mundial 2022, que se celebró en Catar. En aquella ocasión, la Roja se enfrentó a Islandia, a la que goleó 5-0 y Riazor registró un lleno.

El duelo en tierras herculinas supondrá la penúltima prueba antes del debut ante Cabo Verde en el Mundial 2026 el 15 de junio en el Atlanta Stadium. Puebla, en México, marcará el final del camino de preparación al albergar un encuentro amistoso contra Perú el lunes 8 de junio.

España está encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí, contra la que se enfrentará el 21 de junio, y Uruguay, con la que cerrará la fase de grupos el 27 de junio.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Nico Wiliiams y Lamine Yamal celebran juntos un gol durante la Eurocopa de 202405 June 2025, Baden-Wuerttemberg, Stuttgart: Spain's Lamine Yamal (R) celebrate scoring his side's third goal with teammate Nico Williams during the UEFA Nations League semi-final soccer match between Spain and France at Stuttgart Arena. Photo: Bernd Weißbrod/dpa05/06/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN

El España-Irak del 4 de junio en Riazor ya es oficial
Israel Zautúa
La directora de la sección femenina del Brighton, Zoe Johnson, durante la presentación del proyecto del estadio

El Brighton presenta el primer estadio de Europa exclusivo para su equipo femenino
EFE
Kvaratskhelia, a la derecha, celebra la consecución del 1-1 con su compañero Dembélé

El PSG obtiene una corta ventaja de un duelo de titanes (5-4)
EFE
José Mourinho, técnico del Benfica, durante un partido de la liga portuguesa contra el Moreirense en Lisboa

Mourinho apunta a su regreso al Santiago Bernabéu
EFE