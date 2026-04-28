Mourinho apunta a su regreso al Santiago Bernabéu

José Mourinho, técnico del Benfica, durante un partido de la liga portuguesa contra el Moreirense en Lisboa EFE/EPA/FILIPE AMORIM

La etapa de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid tiene fecha de caducidad y el presidente del club blanco, Florentino Pérez, parece contar con un favorito para que se siente en el banquillo del Santiago Bernabéu la próxima temporada. Se trata del portugués José Mourinho, que, según la web ‘The Athletic’, del periódico ‘The New York Times’, sobresale entre los nombres que maneja el dirigente madridista para suceder al técnico actual. Una lista en la que, según han apuntado otros medios, también figura el actual seleccionador de Argentina, el exdeportivista Lionel Scaloni.

Arbeloa tomó las riendas de la plantilla madridista el pasado 12 de enero, apenas unas horas después de que el club merengue anunciara la destitución de Xabi Alonso. La derrota del Real Madrid en la final de la Supercopa de España frente al Barcelona (3-2) provocó el despido del técnico tolosarra. La escuadra merengue ocupaba el segundo puesto en la Liga, con 45 puntos en 19 partidos, a cuatro del cuadro azulgrana, líder, y con un punto de ventaja sobre el Villarreal, tercero. Además, los blancos sumaron cuatro victorias y dos derrotas en la liguilla de la Champions League y superaron la eliminatoria de Copa del Rey contra el Talavera.

El exblanquiazul Arbeloa cogió el timón de la nave madridista el 12 de enero y dos días después se estrenó con la eliminación en la Copa a manos del Albacete, de Segunda División (3-2). Posteriormente, encadenó una buena dinámica en la Liga que llevó al equipo blanco a desbancar al Barcelona del liderato, en la jornada 24. Pero la reacción duró poco, ya que en la siguiente cita sufrió una derrota en casa de Osasuna (2-1) que le llevó a perder el primer puesto. Un tropiezo al que le sucedió un 0-1 contra el Getafe en el Bernabéu. El Madrid se desinfló en el campeonato liguero, a la vez que cayó eliminado en la Champions contra el Bayern Múnich en los cuartos de final.

El Madrid ya no tiene ningún título por el que pelear, pero, además, encadena una mala racha en este final de curso, ya que registra tres derrotas, dos empates y una sola victoria en sus seis últimos enfrentamientos oficiales.

A los pobres números del equipo se unen las malas sensaciones, que apuntan a proyecto desgastado. De esta forma, resulta muy complicado que Arbeloa continúe en el banquillo del Bernabéu una vez que finalice el curso 2025-26.

Jürgen Klopp, Didier Deschamps, Mauricio Pochettino y José Mourinho es el cuarteto de principales candidatos a suceder a Arbeloa que ha aparecido en los diferentes medios de comunicación. También han sonado otros nombres como Massimiliano Allegri o el exdeportivista Scaloni, pero ‘The Athletic’ aseguró que entre todos ellos sobresale José Mourinho, el elegido por Florentino Pérez.

El portugués ya entrenó al Real Madrid durante tres temporadas, entre 2010 y 2013, en las que el conjunto merengue conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

El preparador luso es el favorito de Florentino Pérez, y aunque tiene contrato con el Benfica hasta 2027 y una cláusula de tres millones de euros, en su compromiso con la entidad lisboeta figura un apartado por el cual puede irse libremente, sin abonar ninguna cantidad de dinero, dentro de los diez posteriores a que finalice la liga portuguesa, que acaba el 17 de mayo.

“No quiero decir nada más al respecto, ya he dicho lo que tenía que decir sobre el Benfica y no voy a hacer ningún otro comentario”, manifestó Mourinho hace unos días, cuando la prensa le cuestionó sobre los rumores del interés del Real Madrid y su posible mala relación con el presidente del Benfica, Rui Costa.

“Solo estoy enfadado porque, no sé por qué, pero no me han dado mi insignia de 25 años como abonado. Creo que se olvidaron de mí. Por lo demás, todo bien, no hay absolutamente ningún problema”, respondió con ironía, sobre un presunto conflicto con el mandatario del club lisboeta.

“Ya he hablado lo suficiente, quizá más de lo necesario. Cuando termine la temporada, tendremos diez días para seguir o separarnos”, sentenció.

El hipotético regreso al Santiago Bernabéu de Mourinho suscitó polémica en el entorno madridista, tras el ‘me gusta’ que el delantero Kylian Mbappé le dio a una publicación sobre el tema en redes sociales, algo que el propio Arbeloa restó importancia en una rueda de prensa.