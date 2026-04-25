Nico González da al City el pase a la final de la FA Cup

Nico,a la izquierda, celebra su tanto con Savinho EFE

El coruñés Nico González, titular por la lesión de su compatriota Rodrigo Hernández, dio el pase al Manchester City, que llegó a ir perdiendo en el minuto 83 ante el Southampton, a su cuarta final consecutiva de FA Cup con un golazo desde fuera del área que decantó la balanza para los suyos (2-1).

De esta manera, el equipo de Pep Guardiola se convierte en el primero en la historia de la competición que llega a cuatro finales consecutivas, aunque de las últimas tres solo se impuso en la de 2022-2023, ante el Manchester United.

El conjunto de Championship se adelantó en el minuto 79 por medio de un golazo desde fuera del área de Finn Azaz, pero los ‘Citizens’, que reservaron a muchas de sus estrellas, reaccionaron y dieron la vuelta al marcador para luchar por un nuevo título ante el vencedor del Chelsea-Leeds United.

Como era de esperar, el duelo comenzó con un dominio claro del Manchester City, que a los cinco minutos tuvo el primer gran aviso por medio de Omar Marmoush que estrelló el balón en el palo.

El conjunto de Manchester, con sus grandes estrellas como Jéremy Doku, Savinho y Nico O’Reilly, entre otros, monopolizaron la posesión y Mateo Kovacic volvió a perdonar para los suyos poco después de que al Southampton le anulasen un gol por un claro fuera de juego de Leo Scienza.

Los rojiblancos, apoyados por una afición que les llevó en volandas y que no paró de animar en los 90 minutos, se acercaron a la meta de James Trafford aprovechando las transiciones rápidas y la velocidad de sus extremos.

En la segunda parte, los ‘Sky Blues’ salieron decididos a llevarse el encuentro y arrinconaron a un Southampton que se replegó y juntó muchos sus líneas para evitar los pases de los de Guardiola.

El dominio se tradujo en ocasiones y Phil Foden y Tijjani Reijnders, en dos ocasiones, desaprovecharon las oportunidades que tuvieron para adelantar a los suyos. Cuando el Manchester City estaba mejor, el Southampton, que aprovechó un error en la salida de balón de Rayan Cherki, conectó una transición rápida que culminó Azaz con un disparo a la escuadra desde la frontal del área.

La afición visitante estalló de jubilo y soñó con clasificarse para la final, pero la alegría les duró tres minutos hasta que un disparo de Doku que tocó en un defensor, se envenenó y se coló en la portería.

Cuatro después, Nico González, nombrado MVP del partido, se sacó de la chistera un latigazo que se coló por la escuadra y dio el pase al City.