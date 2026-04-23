Rafael Louzán: "Esperemos que FIFA acepte Vigo como sede del Mundial"

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha confirmado que el ente que encabeza ha pedido a la FIFA que Vigo y Valencia sean sedes mundialistas del campeonato de fútbol de 2030 que organizan España, Portugal y Marruecos, en sustitución de Málaga y A Coruña.

"Esperemos que FIFA lo tenga a bien", destacó el mandatario en su intervención en The Forum, evento futbolístico auspiciado por el Atlético de Madrid y Apollo Sports Capital en el estadio Metropolitano.

"Hay una previsión inicial de veinte sedes; se han caído Málaga y Coruña y hay dos para entrar, Valencia y Vigo. Hemos pedido que se incorporen y esperemos que FIFA lo tenga a bien", argumentó.

"Es una oportunidad que no se puede perder. España es capaz de todo y de lo mejor. En UEFA nos decían 'qué ha pasado en la RFEF que antes no querían organizar nada' y ahora queréis organizarlo todo. Y ese no es el camino, tenemos capacidad organizativa y los mejores estadios del mundo", incidió acerca de la oportunidad que no debe desperdiciar el fútbol español para comandar esta cita internacional mundialista.

Louzán considera que la inversión que acometerá el Gobierno y el resto de instituciones proveerá a España de unas renovadas instalaciones punteras en el mundo del fútbol.

"Estos estadios son para el Mundial, pero también son para la Liga en el futuro, con una inversión cercana a los 2.500 millones de euros que nos posicionará otra vez con sedes modernas", insistió.

El presidente de la RFEF precisó la situación en la que se encuentra la ciudad olívica en la carrera por ser sede del Mundial. "Al no seguir A Coruña, tenemos la candidatura de Vigo, que debería entrar, y lo he dicho desde el minuto 1, si Valencia termina su estadio, el Nou Mestalla, que está en obras pero que tenemos el compromiso del club y el acuerdo con el Ayuntamiento, estará también. El club se ha comprometido y ha consignado una cantidad de dinero para hacer un polideportivo municipal en el barrio, que es humilde. Parece que eso va en serio, y si es así, entiendo que las once incluirán a Vigo y a Valencia", expuso.