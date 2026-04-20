Top 10 | Equipos de fútbol que estuvieron en tercera (o incluso más abajo)

Jugadores, técnicos y directivos del Manchester City celebran su victoria ante el Gillingham en la final del playoff de ascenso a la segunda división inglesa en el curso 1998-99

El Zaragoza ya sabe lo que es militar en la tercera categoría del fútbol español. Lo hizo entre 1947 y 1949. Aunque la crisis actual del club maño, que amenaza con hacerlo caer de nuevo después de más de tres cuartos de siglo entre Primera (55) y Segunda (22), trae a la mente a otros grandes clubes que en algún momento sufrieron esa dolorosa costalada.

Esta es la lista de los, probablemente, diez clubes más importantes del fútbol mundial que alguna vez jugaron en el barro.

10. Deportivo

Manu Mosquera, en un partido de Copa entre Deportivo y Alavés del curso 2020-21, el primero de los blanquiazules en la tercera categoría en 40 años QUINTANA

Campeón de Liga en 2000, cayó a la tercera categoría –ya sabe usted los diversos motivos que lo provocaron– justo veinte años después. Los blanquiazules, sin embargo, ya había visitado el barro –entonces sí lo era, e incluso también existía en Primera y en Segunda– en los cursos 1974-75 y 1980-81. De todos modos, la última fue la peor etapa, con cuatro campañas consecutivas (2020-2024).

9. Fluminense

Equipo del Fluminense que se proclamó campeón de la tercera división del fútbol brasileño en 1999

Uno de los gigantes del fútbol brasileño y reciente campeón de la Copa Libertadores de América (2023), dio con sus huesos en la Serie C del fútbol brasileño en 1998, solo doce meses después de perder su plaza en la máxima categoría. El conjunto carioca salió rápidamente del pozo al proclamarse campeón de la tercera categoría en 1999 y, casi por arte de magia, en 2000 compitió en la élite por la reforma de los campeonatos promovida por el Clube dos 13, la agrupación formada por los equipos históricos de Brasil.

Top 10 | Fabrilistas en el Dépor Más información

8. Rangers

Celebración del ascenso del Rangers de League 1 (tercera división) a Championship (segunda) en 2014

Los problemas económicos condujeron al mítico equipo de Glasgow a la Third Division –cuarta categoría– del fútbol escocés en 2012. Después de dos ascensos consecutivos, a la segunda, en 2016, logró regresar a la Premiership, y en 2021 volvió a ganarla justo diez años después de su último título. Un año después acarició su primer título continental al perder por penaltis la final de la Europa League ante el Eintracht.

7. Atalanta

Alineación del Atalanta 1981-82. De pie, de izquierda a derecha: Benevelli, Bruno, Magnocavallo, Mutti, Vavassori y Filisetti; Agachados: De Bernardi, Foscarini, Magrin, Snidaro y Mostosi.

La ‘Dea’ jugó en la Serie C1 en el curso 1981-82, en la que fue la primera y única temporada fuera de las dos primeras categorías en toda su historia. Hace algo menos de dos años, el club de Bérgamo accedió al olimpo del fútbol continental al conquistar la Europa League en la final frente al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.

6. Fiorentina

Formación del Florentia Viola, heredero de la Fiorentina, en la temporada 2002-03, en la Serie C, tercera categoría italiana

Los problemas económicos del club de Florencia después de descender a Segunda en 2002 le obligaron a inscribirse en la cuarta categoría en el curso 2002-03. Lo hizo con otro nombre –Florentia Viola– y ascendió de inmediato. Además, debido a la ampliación de la Serie B a 24 equipos fue premiada y compensada por la Federación Italiana con un doble ascenso en la misma campaña

Top 10 | Museos deportivos más visitados del mundo Más información

5. Bayer Leverkusen

Presentación del Bayer Leverkusen 1974-75, la temporada en la que abandonó para siempre la tercera división alemana

El equipo de las aspirinas, campeón alemán en el pasado ejercicio, cayó a la tercera categoría en 1973 y le costó dos años salir de ella. Eso sí, una vez ascendió a Primera, en 1979, ya no ha vuelto a abandonarla. En 1988 ganó la Copa de la UEFA, actual Europa League, además de perder la final de hace dos ejercicios frente al Atalanta.

4. Aston Villa

Los jugadores del Aston Villa y el técnico Vic Crowe regresan al césped tras el descanso de la final de la Copa de la Liga inglesa de 1971 que alcanzaron cuando militaban en tercera división

Semifinalista de la Europa League este curso, el conjunto de Birmingham también tiene en su currículum dos campañas en la entonces llamada Division 3 en los años 70 del pasado siglo (1970-1972). Curiosamente, alcanzó la final de la Copa de la Liga cuando militaba en la categoría de bronce, en 1971, que perdió ante el Tottenham (2-0). Solo un decenio después, en 1982, los ‘villanos’ levantaban en Rotterdam ante el Bayern la Champions League.

3. Nottingham Forest

Los jugadores del Nottingham Forest celebran uno de los goles en la victoria ante el Yeovil Town que selló su ascenso a Segunda en 2008

Campeón de Europa en 1979 y 1980 y rival del Villa en las semifinales de la actual Europa League, empezó su larga travesía del desierto con su caída a Segunda en 1999, a la que le siguió el descenso a League One, la tercera categoría, en 2005. De allí le costó salir tres temporadas y en 2022 regresó a la Premier.

Top 10 | Victorias del Dépor por encima del minuto 90 Más información

2. Manchester City

Jugadores, técnicos y directivos del Manchester City celebran su victoria ante el Gillingham en la final del playoff de ascenso a la segunda división inglesa en el curso 1998-99

Su única campaña de bronce fue la 1998-99. Dos años antes jugaba en la Premier. No pudo ascender directo, pero lo hizo en el playoff. Primero eliminó al Wigan y en la final, a partido único en Wembley, batió al Gillingham por penaltis. Desde 2002 compite en la división de honor y en estos 24 años ha conquistado 8 Ligas, 3 Copas y 1 Champions.

1. Paris SG

Un once del París Saint-Germain en la temporada 1972-73, la única de su historia en la tercera división

El actual campeón de Europa nació en 1970, en Segunda al ser la categoría del Stade Saint-Germain, uno de los dos clubes fundadores. Descendido administrativamente en 1972 tras subir a Primera, pero separarse en Paris FC y Paris SG, compitió en Tercera por única vez en la 1972-73, ya que logró el ascenso. Eso sí, lo hizo de rebote por la renuncia del Quevilly debido a sus problemas económicos. Juega en Primera desde 1974 y ha ganado la Recopa y la Champions, además de 13 Ligas.