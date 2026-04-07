El Celta se beneficiará durante otros 50 años de la concesión del estadio de Balaídos

El Concello de Vigo aprobará este viernes en junta de gobierno las bases para la renovación de la concesión del estadio municipal de Balaídos al Celta de Vigo, una medida que permitirá al club explotar el recinto durante un periodo mínimo de 50 años, prorrogable hasta un máximo de 75.

Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien explicó que, una vez formalizada la concesión, el Celta podrá emplear el estadio no solo para fines deportivos, como hasta ahora, sino también para usos "terciarios y complementarios", como por ejemplo la organización de eventos.

El regidor aseguró que es “una gran decisión” y expresó su satisfacción por un acuerdo que, según indicó, beneficia a la ciudad, al club y al conjunto del deporte, así como destacó además la importancia del diálogo institucional para sacar adelante este tipo de iniciativas.

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La concesión, en la que se lleva trabajando durante meses, busca dotar al club de una mayor estabilidad y capacidad para incrementar sus ingresos, en línea con su crecimiento en los últimos años