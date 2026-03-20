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Joan García, Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz, convocados por Luis de la Fuente

La última lista de España, antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades

Agencias
20/03/2026 12:28
Luis de la Fuente
Archivo
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Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado a cuatro porteros con la inclusión de Joan García en la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto, novedad junto a Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, con el regreso de referentes como Rodri, Pedri y Lamine Yamal.

La última lista de España, antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades. De la Fuente no renuncia a ninguno de sus porteros habituales -Unai Simón, David Raya y Álex Remiro- para premiar el crecimiento de Joan García. El guardameta del Barcelona es llamado por primera vez a la absoluta.

Con las ausencias por lesión de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Nico Williams y Samu Aghehowa, De la Fuente prescinde de Dani Vivian en defensa y Aleix García en el centro del campo, respecto a la última convocatoria en noviembre del pasado año, y tampoco recupera a Dani Carvajal ni Robin Le Normand, habituales que no pudieron jugar los últimos encuentros por lesión.

Junto a Joan García, son novedad en la convocatoria la inclusión del central del Arsenal Cristhian Mosquera, el centrocampista de la Real Sociedad Barrenetxea y el extremo de Osasuna Víctor Muñoz. Regresa a la selección Carlos Soler, cuyo último partido con España fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022, y tras lesión lo hacen Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal.

Jugadores como Marcos Llorente y Pablo Fornals repiten en la citación y ganan fuerza de cara a la próxima Copa del Mundo. Tras la suspensión de la Finalissima que debía disputar ante Argentina en Catar, la selección española se enfrentará a Serbia el viernes 27 de marzo en Villarreal y a Egipto el lunes 30 de marzo en Barcelona.

La lista completa

La lista de España para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto la integran:

PORTEROS

  • Unai Simón (Athletic Club.
  • David Raya (Arsenal/ING).
  • Álex Remiro (Real Sociedad).
  • Joan García (Barcelona).

DEFENSAS

  • Pedro Porro (Tottenham/ING).
  • Marcos Llorente (Atlético de Madrid).
  • Pau Cubarsí (Barcelona).
  • Aymeric Laporte (Athletic Club).
  • Dean Huijsen (Real Madrid).
  • Cristhian Mosquera (Arsenal(ING).
  • Marc Cucurella (Chelsea/ING).
  • Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE).

CENTROCAMPISTAS

  • Rodri Hernández (Manchester City/ING).
  • Martín Zubimendi (Arsenal/ING).
  • Pedri (Barcelona).
  • Pablo Fornals (Betis).
  • Carlos Soler (Real Sociedad).
  • Fermín López (Barcelona).
  • Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

DELANTEROS

Dani Olmo (Barcelona).

Álex Baena (Atlético de Madrid).

Víctor Muñoz (Osasuna).

Lamine Yamal (Barcelona).

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING).

Ferran Torres (Barcelona).

Borja Iglesias (Celta).

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