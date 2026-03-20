Joan García, Mosquera, Barrenetxea y Víctor Muñoz, convocados por Luis de la Fuente

Luis de la Fuente Archivo

Luis de la Fuente, seleccionador español, ha citado a cuatro porteros con la inclusión de Joan García en la lista de convocados para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto, novedad junto a Cristhian Mosquera, Ander Barrenetxea y Víctor Muñoz, con el regreso de referentes como Rodri, Pedri y Lamine Yamal.

La última lista de España, antes de la definitiva para el Mundial 2026, presenta numerosas novedades. De la Fuente no renuncia a ninguno de sus porteros habituales -Unai Simón, David Raya y Álex Remiro- para premiar el crecimiento de Joan García. El guardameta del Barcelona es llamado por primera vez a la absoluta.

Con las ausencias por lesión de Mikel Merino, Fabián Ruiz, Pablo Barrios, Nico Williams y Samu Aghehowa, De la Fuente prescinde de Dani Vivian en defensa y Aleix García en el centro del campo, respecto a la última convocatoria en noviembre del pasado año, y tampoco recupera a Dani Carvajal ni Robin Le Normand, habituales que no pudieron jugar los últimos encuentros por lesión.

Junto a Joan García, son novedad en la convocatoria la inclusión del central del Arsenal Cristhian Mosquera, el centrocampista de la Real Sociedad Barrenetxea y el extremo de Osasuna Víctor Muñoz. Regresa a la selección Carlos Soler, cuyo último partido con España fue en la eliminación en octavos de final del Mundial de Qatar, en diciembre de 2022, y tras lesión lo hacen Rodri Hernández, Pedri y Lamine Yamal.

Jugadores como Marcos Llorente y Pablo Fornals repiten en la citación y ganan fuerza de cara a la próxima Copa del Mundo. Tras la suspensión de la Finalissima que debía disputar ante Argentina en Catar, la selección española se enfrentará a Serbia el viernes 27 de marzo en Villarreal y a Egipto el lunes 30 de marzo en Barcelona.

La lista completa

La lista de España para los amistosos de marzo ante Serbia y Egipto la integran:

PORTEROS

Unai Simón (Athletic Club.

David Raya (Arsenal/ING).

Álex Remiro (Real Sociedad).

Joan García (Barcelona).

DEFENSAS

Pedro Porro (Tottenham/ING).

Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Aymeric Laporte (Athletic Club).

Dean Huijsen (Real Madrid).

Cristhian Mosquera (Arsenal(ING).

Marc Cucurella (Chelsea/ING).

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE).

CENTROCAMPISTAS

Rodri Hernández (Manchester City/ING).

Martín Zubimendi (Arsenal/ING).

Pedri (Barcelona).

Pablo Fornals (Betis).

Carlos Soler (Real Sociedad).

Fermín López (Barcelona).

Ander Barrenetxea (Real Sociedad).

DELANTEROS

Dani Olmo (Barcelona).

Álex Baena (Atlético de Madrid).

Víctor Muñoz (Osasuna).

Lamine Yamal (Barcelona).

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Yeremy Pino (Crystal Palace/ING).

Ferran Torres (Barcelona).

Borja Iglesias (Celta).