El Barça se divierte en una segunda parte de ensueño y ya está en cuartos (7-2)

Raphinha celebra un gol durante la victoria del Barcelona sobre el Newcastle AFP7 vía Europa Press

Una segunda parte de ensueño, en la que el Barça se divirtió como pocas veces, permitió a los de Hansi Flick clasificarse para cuartos de final tras fulminar al Newcastle (7-2).

Los azulgranas pasaron de tener dudas durante muchos minutos del primer tiempo a fulminar al equipo inglés. Evidentemente el intervencionismo del técnico alemán se dejó ver, porque su equipo se recompuso en el inicio de la segunda parte y no dio ni una opción.

El Barça estuvo espléndido. Destacó Raphinha con dos goles, pero con dos asistencias y un penalti forzado, Lewandowski también anotó un doblete y la goleada la completaron Lamine, Fermín y Marc Bernal.

Y eso que el inicio del partido fue muy complejo para el Barça, porque el Newcastle tenía un plan, el Barça sabía cuál era, pero no tenía antídoto para frenar al equipo inglés, con el que en el partido de ida igualó (1-1).

Lamine Yamal, de penalti en el 90+6, salva a un pobre Barcelona (1-1) Más información

Eso fue lo que ocurrió durante buena parte del primer tiempo, en el que el conjunto inglés respondió cada vez a los goles de los de Hansi Flick hasta que aguantaron los pulmones de sus jugadores.

El Barça europeo, letal delante, muy blando atrás, quedó retratado ante la intensidad del equipo de Eddie Howe, que asfixió la creación de Pedri y Bernal, adelantó las líneas y buscó recuperar en campo contrario.

Y los azulgranas lo pasaron muy mal, a pesar de que se adelantaron tres veces en el marcador. La suerte del juego, cuando los visitantes plantearon muchas veces jugársela en el uno contra uno, estaba en la calidad del desborde de los locales, que lo intentaron por las bandas (Lamine y Raphinha) y buscaron el apoyo de Lewandowski como boya.

En la primera vez que superó la presión, Lamine sirvió a Fermín, éste a Raphinha y el brasileño abrió la lata en el minuto 6. Parecía que lo más complicado estaba hecho, pero no fue así.

Los de Howe buscaron las progresiones por la izquierda de Hall y las conexiones con Barnes. Por allí generó mucho el Newcastle, aunque los goles llegaron por el otro lado.

El control juego no lo tenía garantizado el Barça y esa era una muy mala noticia para los azulgranas. La verticalidad del Newcastle hizo el resto. Un gran pase de Hall rompió el fuera de juego y Elanga hizo el 1-1.

Con poco, el partido esta igualado y con menos, los de Flick volvieron a anotar. Una falta botada por Raphinha, una asistencia de Gerard Martín de cabeza y el tanto de Bernal (2-1, min. 18), su quinto gol en nueve apariciones.

El Newcastle siguió con su plan de partido, no se descompuso y volvió a atacar por la izquierda y a la espalda del carrilero, entonces Araujo, que había entrado por el lesionado Eric Garcia en el minuto 22.

Esa vez la asistencia fue de Barnes para el tanto de Elanga, que le ganó la partida a todos en el segundo palo. El gol había nacido de una pérdida de Lamine Yamal por un taconazo muy cerca del área grande.

En la parte final del primer tiempo, y en cuanto el Newcastle retrasó algo su línea de presión, el Barça tuvo más control y buenas ocasiones.

Lewandowski falló una ocasión clarísima en el 40 y tampoco acertó en el 46, en un error compartido con Lamine. Al borde del descanso, Fermín sirvió sobre Raphinha, Trippier lo agarró y el penalti lo transformó Lamine (3-2, min. m.45+7).

Ese 3-2 sí hizo daño al Newcastle. Ese gol, la llegada del descanso y el intervencionismo de Flick en el vestuario. Todo cambió en los primero minutos del segundo tiempo, en los que el Barça destrozó a su rival.

Apareció por fin Pedri, de nuevo Raphinha, Fermín, también Lamine, pero sobre todo Lewandowski. En nueve minutos, el Barça lo bordó y anotó tres goles.

En el 4-2, Raphinha dejó solo a Fermín para que se buscara la vida ante el meta en el 52. En el 56, de nuevo Raphinha intervino para ponerle el balón en la cabeza a Lewandowski a la salida de un saque de esquina (5-2) y en el 61 fue Lamine quien le regalo el tanto al polaco (6-2).

La goleada la cerró Raphinha en el 72 (7-2), con su decimonoveno gol del curso. La mala noticia fue la lesión de Joan Garcia, el meta titular del Barça, que tuvo que ser sustituido en el minuto 82.

Los azulgranas ya están en cuartos y su rival saldrá del ganador del Tottenham-Atlético de Madrid.