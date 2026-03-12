Al menos tres heridos en una pelea multitudinaria entre aficionados de Celta y Lyon en Vigo

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional Archivo DXT

Al menos tres personas resultaron heridas anoche en una pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y el Olympique de Lyon, los cuales se miden esta noche en el estadio de Balaídos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Los aficionados de ambos equipos se enzarzaron a las puertas de un conocido local, el 20th Century Rock, en una de las zonas de ambiente nocturno de Vigo, llamada el Areal.

La Policía Nacional ha comunicado que está efectuando diligencias e investigando los hechos sin que haya personas detenidas por los incidentes. Según las mismas fuentes policiales, los heridos presentan pequeñas lesiones, como cortes, ocasionados por los cristales que rompieron. Además, se ha establecido un amplio dispositivo de seguridad para el encuentro de este jueves.

Testigos presenciales aseguran que en torno a medio centenar de aficionados del Celta acudieron a la zona en busca de los aficionados franceses. Los aficionados del equipo local iban pertrechados con palos y llevaban las cabezas cubiertas. Al lugar se dirigieron varios furgones tanto de la Policía Local como de la Nacional.

Fuentes del 112 Galicia han informado que hasta el lugar se desplazaron ambulancias del 061, que atendieron a tres aficionados, dos de ellos franceses, los cuales fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con heridas en la cabeza. EFE