Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

Al menos tres heridos en una pelea multitudinaria entre aficionados de Celta y Lyon en Vigo

Testigos aseguran que medio centenar de seguidores celestes acudieron a una de las zonas de ambiente nocturno en busca de los franceses

Agencias
12/03/2026 12:34
Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Archivo DXT
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Al menos tres personas resultaron heridas anoche en una pelea multitudinaria entre aficionados del Celta y el Olympique de Lyon, los cuales se miden esta noche en el estadio de Balaídos en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League. Los aficionados de ambos equipos se enzarzaron a las puertas de un conocido local, el 20th Century Rock, en una de las zonas de ambiente nocturno de Vigo, llamada el Areal.

La Policía Nacional ha comunicado que está efectuando diligencias e investigando los hechos sin que haya personas detenidas por los incidentes. Según las mismas fuentes policiales, los heridos presentan pequeñas lesiones, como cortes, ocasionados por los cristales que rompieron. Además, se ha establecido un amplio dispositivo de seguridad para el encuentro de este jueves.

Testigos presenciales aseguran que en torno a medio centenar de aficionados del Celta acudieron a la zona en busca de los aficionados franceses. Los aficionados del equipo local iban pertrechados con palos y llevaban las cabezas cubiertas. Al lugar se dirigieron varios furgones tanto de la Policía Local como de la Nacional.

Fuentes del 112 Galicia han informado que hasta el lugar se desplazaron ambulancias del 061, que atendieron a tres aficionados, dos de ellos franceses, los cuales fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con heridas en la cabeza. EFE

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Al menos tres heridos en una pelea multitudinaria entre aficionados de Celta y Lyon en Vigo
Agencias
El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde celebra su tercer gol durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Manchester City

Fede Valverde alimenta un nuevo milagro (3-0)
Agencias
Lamine Yamal dispara desde el punto de penalti para batir a Ramsdale y dar el empate sobre la bocina al Barcelona en su visita al Newcastle

Lamine Yamal, de penalti en el 90+6, salva a un pobre Barcelona (1-1)
Agencias
Los jugadores del Atlético celebran el tanto de Robin Le Normand, el 4-0 provisional, en su victoria ante el Tottenham

El Atlético roza los cuartos en el esperpento del Tottenham (5-2)
Agencias