Más Fútbol

El España-Ucrania de este sábado en Turquía, en duda por el conflicto en Oriente Medio

La RFEF negocia con la UEFA la suspensión del viaje mientras la preocupación aumenta entre las futbolistas de la selección por la creciente tensión en la zona

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
04/03/2026 21:33
La delantera Claudia Pina se va al suelo durante un momento del España-Islandia disputado en Castalia
La delantera Claudia Pina es objeto de falta en un lance de juego del España-Islandia disputado en Castalia
Andreu Esteban
El conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Israel sigue salpicando al mundo del deporte. Y en este caso le ha tocado al fútbol. El segundo encuentro de la selección española femenina de clasificación para el Mundial de 2027 está en duda. La expedición nacional tiene programado un viaje a Antalya (Turquía) para enfrentarse a Ucrania este sábado, pero la conveniencia de realizar el citado desplazamiento ha quedado en entredicho. 

Este miércoles, las autoridades turcas comunicaron el derribo de un misil procedente de Irán que, según su versión, "se dirigía hacia el espacio aéreo turco" tras sobrevolar Irak y Siria. Un hecho que rápidamente fue condenado por la OTAN. El episodio ha colocado en una posición delicada el desplazamiento de la expedición española, que debía viajar este jueves.

Tras la victoria ante Islandia la seleccionada Sonia Bermúdez lanzaba un mensaje tranquilizador, asegurando que era "seguro viajar". No obstante, tras los últimos acontecimientos, la preocupación ha aumentado en el seno de la Real Federación Española, que encabeza Rafael Louzán, así como en los clubes y, especialmente, en las propias futbolistas. Según informa Andrea Peláez en Tiempo de Juego, las jugadoras están muy preocupadas por la situación.

La Federación se encuentra en la actualidad en conversaciones constantes con la UEFA para tratar la situación. El viaje está previsto para este jueves a las cuatro menos cuarto de la tarde, por lo que necesitan una respuesta cuanto antes para resolver la incertidumbre.

La decisión final, no obstante, recae sobre la UEFA, que es el único organismo que cuenta con las competencias para cancelar el partido. La UEFA, por ahora, no ha adoptado ninguna decisión y las próximas horas se antojan decisivas. Si España decidiera no viajar sin el consentimiento del máximo organismo del fútbol europeo, podría perder los tres puntos, que podrían resultar vitales en la clasificación para el campeonato del mundo.

  Tras el incidente del miércoles, Turquía estudia incluso el cierre de su espacio aéreo, lo que en ese caso sí que haría inviable el desplazamiento del combinado nacional. Entre las alternativas que se contemplan en caso de que no se jugase en Turquía estaría el traslado del partido a una sede neutral, lejos de la zona del conflicto. 

