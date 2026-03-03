Mi cuenta

Más Fútbol

Braulio pone en valor la "credibilidad y seriedad" de Osasuna para garantizar el proyecto

El director deportivo coruñés, siempre con Cata a su lado, acaba de comprometerse con los rojillos hasta 2029

Agencias
03/03/2026 19:29
Braulio, en el acto de renovación como director deportivo de Osasuna hasta 2029
Braulio, en el acto de renovación como director deportivo de Osasuna hasta 2029
EFE / Jesús Diges
Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, que acaba de renovar su contrato con el club navarro, puso en valor “la credibilidad y seriedad” de la entidad como un elemento diferenciador para garantizar su proyecto deportivo.

Braulio (d), junto a Javi Galán, durante la presentación del lateral izquierdo el pasado 29 de diciembre

El coruñés Braulio renueva hasta 2029 como director deportivo del Osasuna

“Cuando vamos a hablar con algún jugador y saben que si nos dicen que sí, en 24 horas tienen el contrato, eso es una ventaja competitiva, también el hecho de estar todos estos años en Primera, el campo que tenemos, los jugadores, hemos crecido. A nivel económico somos lo que somos, pero todo lo demás hace que muchos futbolistas quieran venir”, destacó.

Este martes se celebró en el estadio El Sadar el acto oficial de renovación de Vázquez y del secretario técnico del club, José Antonio Prieto ‘Cata’, quienes seguirán en Osasuna, de momento, hasta 2029.

Asistió el presidente de Osasuna, Luis Sabalza, y comenzó su comparecencia felicitando a ambos por la renovación y reivindicando la labor que han desempeñado desde hace casi nueve años.

“Creo que todos estamos de acuerdo en que han sido nueve años maravillosos, en el primero tuvimos más dificultades porque tuvimos que rehacer íntegramente el proyecto deportivo, pero después llegó el ascenso y seis años de permanencia holgada”, dijo Sabalza.

El presidente aseguró que “ahora toca mirar al futuro con ambición y no hay mejor manera de hacerlo que con Vázquez y Cata al frente”.

Vázquez agradeció la confianza que le ha mostrado el club todos estos años, “especialmente en los momentos difíciles”, y todos los jugadores con los que ha coincidido.

El director deportivo reconoció que le han llegado ofertas de otros clubes, pero subrayó que tiene “una vinculación afectiva” con Osasuna que ha inclinado la balanza a la hora de decidir.

"Ha habido posibilidades muy importantes, no voy a dar nombres por respeto, pero creo que poder disfrutar de cada día y ser feliz día a día hasta cuando lo pasas mal solo podía ser con Osasuna", afirmó.

Acerca de las renovaciones pendientes de Iker Muñoz, Kike Barja y Juan Cruz, el director deportivo señaló en cuanto al primero que ya han establecido negociaciones con el jugador y que espera que renueve, mientras que en el caso de Barja comentó: “Más allá de una oferta de renovación, le he transmitido que estamos muy contentos con él y que está teniendo un comportamiento fantástico”.

También habló de la posición del club con respecto a Víctor Muñoz, uno de los futbolistas que más están llamando la atención, y manifestó: “En ningún momento ni él ni el club se plantearon su salida y creemos que tiene que seguir al menos unos años más”.

Sobre nuevos objetivos, Vázquez remarcó la apuesta por continuar invirtiendo en Tajonar y mantener la estabilidad en Primera División para seguir contando con jugadores importantes y “con todo ese cóctel intentar ilusionar a la afición”.

Vázquez, preguntado por la situación actual del primer equipo y la posibilidad de alcanzar puestos europeos, dijo: “Vamos a intentar vivir el día a día, estamos muy contentos con el trabajo de Lisci y su cuerpo técnico y creemos que el partido que viene es transcendental porque nos podríamos colocar a doce del descenso”.

Braulio (d), junto a Javi Galán, durante la presentación del lateral izquierdo el pasado 29 de diciembre

Braulio Vázquez: "Me sorprende que el Dépor no me haya llamado nunca"

Braulio, en el acto de renovación como director deportivo de Osasuna hasta 2029

