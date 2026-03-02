El coruñés Braulio renueva hasta 2029 como director deportivo del Osasuna

Braulio (d), junto a Javi Galán, durante la presentación del lateral izquierdo el pasado 29 de diciembre C.A. Osasuna

El Club Atlético Osasuna ha renovado hasta el 2029 a su director deportivo, Braulio Vázquez, y a su secretario técnico de fútbol profesional, José Antonio Prieto ‘Cata’.

De esta forma, ambos amplían su compromiso con la entidad rojilla tres temporadas más de lo contemplado en su anterior relación contractual. Este martes, a las 17:30 horas, se realizará un acto de renovación en la sala de prensa de El Sadar con presencia del presidente, Luis Sabalza.

El coruñés Braulio Vázquez se convirtió en el máximo responsable de la parcela deportiva del Osasuna en mayo de 2017 con el equipo recién descendido a Segunda División y con el objetivo de construir un nuevo proyecto deportivo. De su mano llegó al club José Antonio Prieto ‘Cata’, con quien había trabajado en el Real Valladolid, para ser su mano derecha y responsable de la secretaría técnica de fútbol profesional.

Braulio Vázquez: "Me sorprende que el Dépor no me haya llamado nunca" Más información

Tras un primer curso en el que no logró regresar a Primera con Diego Martínez en el banquillo, se inició un ciclo exitoso de seis temporadas junto a Jagoba Arrasate y a la que siguió otra notable campaña con Vicente Moreno, antes de confiar la dirección del equipo a Alessio Lisci.

En las nueve temporadas en las que Braulio Vázquez ha liderado el proyecto deportivo de la entidad, el Osasuna ha logrado un ascenso a Primera División, seis permanencias holgadas, un subcampeonato de Copa del Rey, una clasificación para la Conference League y otra para la Supercopa de España