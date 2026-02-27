Triple enfrentamiento hispano-inglés en los octavos de final de la Champions League

Los 16 equipos que continúan en pie ya conocen su camino hasta la final Martial Trezzini

El sorteo de los octavos de final de la Champions League celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) ha deparado un triple enfrentamiento entre la Premier League y LaLiga. El Manchester City será el rival del Real Madrid, el Barça se medirá al Newcastle United y el Atlético de Madrid se verá las caras con el Tottentam Hotspur.

Los antecedentes en la primera fase de la máxima competición intercontinental no invitan al optimismo. En los diez encuentros anteriores que enfrentaron a los de la Premier League con los combinados españoles, la balanza se decantó a favor de los ingleses en nueve ocasiones. Solo el Barcelona, precisamente ante el Newcastle y en St. James Park, evitó el pleno inglés. Un balance de nueve derrotas, ningún empate y una victoria que frena las posibilidades de pasar una nueva ronda a los tres únicos representantes de España en la Champions League.

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City. El encuentro de ida se disputará el 10 u 11 de marzo en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 17 o 18 en el Etihad Stadium. Esta eliminatoria comienza a ser un clásico de la Champions League. La pasada temporada, en la que el Real Madrid se impuso con claridad ante el Manchester City en la ronda previa a los octavos de final.

El Barcelona tendrá como rival al Newcastle. El partido de ida tendrá cono escenario St. James' Park el 10 u 11 de marzo y el de vuelta el 17 o 18 en el Spotify Camp Nou. Los culés evitaron al Paris SG y se verán de nuevo las caras contra los albinegros. Ya saben lo que es ganar a los de Eddie Howe esta temporada. Un doblete de Marcus Rashford, en su primera gran noche como barcelonista, dio el triunfo a los de Hansi Flick.

El Atlético de Madrid se verá las caras con el Tottenham. El choque de ida se celebrará el 10 u 11 de marzo en el Metropolitano y la vuelta el 17 o 18 en el feudo del conjunto londinense. Un rival de "máximo nivel, ‘top’ Premier” y de máxima dificultad”, en palabras de Mateu Alemany, director deportivo de del conjunto madrileño.

Los otros cinco cruces de octavos de final son los siguientes: Paris SG- Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Atalanta-Bayern Múnich, Bodo/Glimt-Sporting de Lisboa y Bayer Leverkusen-Arsenal.