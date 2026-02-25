Mi cuenta

España jugará en Riazor ante Irak

Será el último compromiso amistoso programado antes del Mundial 2026

Armando Palleiro
Armando Palleiro
25/02/2026 19:22
España, en un duelo clasificatorio para el Mundial ante Hungría
EFE
La selección española de fútbol está perfilando su calendario de partidos amistosos previos a la disputa del próximo Mundial 2026. En este sentido, ha confirmado que cerrará su stage preparatorio en el estadio de Riazor ante Irak el próximo 4 de junio.

Esa misma noche, la selección cruzará el Atlántico desde la ciudad herculina. Volará de manera directa desde A Coruña hasta Estados Unidos, más en concreto hasta su cuartel general en la ciudad de Chattanooga (Tennessee).

En un principio, la Real Federación Española de Fútbol había apalabrado un compromiso amistoso en Riazor frente a China pero finalmente el adversario será el combinado de Irak, por lo que este enfrentamiento será el segundo en la historia ante el citado país asiático.

De este modo, A Coruña tendrá el privilegio de poder despedir al combinado entrenado por Luis de la Fuente, uno de los principales candidatos a hacerse con el entorchado mundial que este año se celebra en EEUU, Canadá y México.

