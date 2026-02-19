Mi cuenta

Diario de Ferrol

El Celta asalta la Toumba de Salónica (1-2) y se acerca a octavos de la Europa League

Los tantos en la primera parte de Iago Aspas y Williot Swedberg ponen en ventaja a los de Giráldez ante el PAOK griego

Efe
19/02/2026 21:03
Iago Aspas anotó el 0-1 ante el PAOK en Salónica
EFE
El Celta dio un paso de gigante hacia los octavos de final de la Liga Europa, en los que esperan Lyon o Aston Villa, después de imponerse por 1-2 al PAOK en el Toumba Stadium de Salónica, donde Iago Aspas, autor del primer gol y asistente en el segundo, firmó su enésima exhibición.

El capitán celeste, que no era titular desde el anterior duelo europeo ante el Estrella Roja, comandó junto a Miguel Román el histórico triunfo de su equipo en el estadio griego, donde el PAOK llevaba más de un año sin perder y nunca un club español había ganado.

El Celta fue muy superior a un rival que acusó en exceso las bajas. Sin Giannis Konstantelias, Georgios Giakoumakis y Pelkas, al PAOK se le apagó la luz en ataque. En todo el primer tiempo no generó ni una ocasión de peligro. Se limitó a defender el resultado inicial, pero Aspas lo fundió cada vez que entró en escena.

El talento del delantero gallego permitió al sueco Williot Swedberg plantarse solo ante el portero Tsiftsis, que le privó del gol con una espectacular doble parada en el minuto 12. Acto seguido, después de que el Celta saliera con calidad de la presión griega, Mingueza amenazó nuevamente tras un rápido contraataque.

El PAOK se esforzaba en minimizar sus errores. Su plan era claro. Llegar vivo al duelo de Balaídos. Pero una pérdida en la salida lo condenó. Javi Rodríguez recuperó, Miguel Román asistió de espuela y Aspas no falló ante el portero griego.

El 0-1 generó más dudas en el equipo de Razvan Lucescu. Pero ni así arriesgó. Siguió encerrado en su campo y, al filo del descanso, el sueco Williot Swedberg culminó una gran jugada de su equipo para aumentar la renta celeste.

El guion del duelo cambió en el segundo tiempo. Al Celta no le importó cederle el balón a su rival, que hasta el gol solo inquietó a Radu con un cabezazo, muy centrado, del sueco Alexander Jeremejeff, el elegido para sustituir al sancionado Georgios Giakoumakis.

Consciente de la dificultad del conjunto griego para construir juego, Giráldez refrescó su once para evitar que su equipo se hundiese. Fer López, Javi Rueda, Hugo Álvarez y Jutglà fueron las novedades. Nada cambió. Su equipo únicamente se preocupó de conservar su cómoda renta.

Aun así, pudo sentenciar la eliminatoria tras un disparo de Hugo Álvarez que se comió el portero Tsiftsis. Jutglá marcó en el rechace, pero el colegiado anuló el tanto por un milimétrico fuera de juego.

Esa acción dio aire al PAOK, que llegará vivo a Balaídos gracias a un golazo del sueco Jeremejeff, en el minuto 77 y tras ser revisado por un posible fuera de juego.

Con los locales volcados, Hugo Álvarez tuvo el 1-3 en el minuto 88 con un disparo cruzado, antes de que el serbio Zivkovic rozase el empate con un potente tiro que se estrelló en el lateral de la red del Celta.

PAOK 1-2 Celta

PAOK: Tsiftsis: Kenny, Vogliacco (Michailidis, m.67), Lovren, Taylor (Baba, m.67); Camara (Chatsidis, m.67), Ozdoev; Zivkovic, Zafeiris, Taison; Jeremejeff.

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira, Moriba, Miguel Román (Vecino, m.86), Mingueza (Javi Rueda, m.61); Aspas (Fer López, m.65), Williot (Hugo Álvarez, min.65) y Borja Iglesias (Jutglà, m.61).

Goles: 0-1, m.34: Aspas. 0-2, m.42: Williot. 1-2, m.77: Jeremejeff.

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslovaco). Amonestó a Zivkovic (m.89) por parte del PAOK, y a Hugo Álvarez (m.67) y Javi Rueda (m.72) por parte del Celta.

Incidencias: Encuentro de ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa disputado en el Toumba Stadium de Salónica ante unos 28.000 espectadores (lleno).

