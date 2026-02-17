El Real Madrid gana el primer duelo en Lisboa (0-1)

Vinícius y Dedic, durante el partido de Champions entre Benfica y Real Madrid en Da Luz EFE/JOSÉ SENA GOULAO

El Real Madrid logró una importante victoria en Lisboa ante el Benfica por 0-1, por lo que encarrila la eliminatoria del playoff para pasar a octavos de la Liga de Campones y recibirá con ventaja en el Bernabéu a un conjunto luso que estuvo más gris que en el enfrentamiento del pasado 28 de enero.

El conjunto blanco fue superior, con un Vinicius que anotó un gol magistral y con un rigor defensivo que apenas dejó oportunidades al conjunto del Benfica.

En los quince primeros minutos, el dominio fue alternativo, con un Real Madrid que intentaba hacerse con el control del esférico, ante un Benfica que se activaba con poco y buenas triangulaciones por sendas bandas, donde Valverde y Camavinga se esforzaban por frenar las incursiones de Andreas Schjelderup y del joven argentino Prestianni.

En el 13, Prestianni, que en noviembre pasado debutó con la absoluta de su país, la tuvo en el área pequeña tras una internada de Schjelderup, pero no acertó con su pierna "mala", la zurda.

La réplica madridista, en el 17, con un potente disparo desde fuera de área de Guler, que se fue a las manos de Trubin.

Y rozando el minuto 19, Valverde da un pase en largo a Trent, que rompe la línea defensiva del Benfica por la banda derecha para asistir a Vinicius, que disparó cruzado un balón que se fue muy cerca del palo contrario.

Con un dominio alternativo, en el 23 apareció de forma magistral Courtouis tras un tiro raso del experimentado medio noruego Aursnes, muy difícil de bloquear, que obligó al meta belga a sacar una mano casi imposible cuando los aficionados de las 'águilas' ya cantaban gol.

Al borde de la primera media hora, el Benfica obligaba a un esfuerzo extra defensivo del Real Madrid, muy hundido, que tras recuperar no lograba salir a la contra con la velocidad de Vini o Mbappé. El balón le duraba poco a los blancos.

En el 38, nueva internada por la banda de Trent, que llegó hasta la línea de fondo para centrar atrás, donde Mbappé no logró llegar para rematar a placer.

El Madrid aceleró antes del descanso y encerró al Benfica. En el 42, bonita triaungulación entre Mbappé, Carreras y Vinicius, que el delantero francés tiró alto desde el área.

Un minuto más tarde, internada de Camavinga, que sirve a Mbappé para que disparara a las manos de Trubin.

De nuevo en el 44, el francés sirve a Vinicius y la saca el cancerbero ucraniano. Y ya en el descuento, disparo de Guler desde la derecha y mano "milagrosa" de Trubin ante un disparo cruzado del turco que se hubiera ido al fondo de la red si el portero del Benfica no hubiera sacado una mano excelente.

Al descanso, empate a cero con un Madrid más cómodo en la recta final.

En la segunda mitad, el Madrid siguió con la misma tónica y en el 49, Vinicius sacó la chistera con una acción individual marca de la casa: fija al defensa, se mete en el área y dispara cruzado un balón imposible para Trubin que ponía el 0-1 en el luminoso.

Tras el gol, en el 51, el colegiado decide, a instancias de Vinicius, parar el partido para aplicar el protocolo antirracista, ya que el extremo brasileño así se lo denuncia, señalando al extremo argentino Prestianni.

Vinicius le dice al colegiado que Prestianni, con la boca tapada con la camiseta, le ha proferido un insulto racista.

El encuentro se reanudó siete minutos después, aunque antes el árbitro francés charló durante algunos minutos con el extremo argentino del Benfica.

El Madrid estaba cómodo ante un Benfica que intentaba sacudirse el acoso blanco, mientras que en el 69, de nuevo Vinicius la tuvo con un buen disparo desde fuera del área, que atajó Trubin.

En el 71, nueva contra que llevó Vini hasta el final y, tras meterse en el área pequeña, remató para que la sacara el meta benfiquista.

Mención especial durante todo el partido para el medio galo Tchouaméni, que cortó en numerosas ocasiones cualquier opción de peligro de los encarnados.

Los primeros cambios de Mourinho llegaron en el 73, que daba ingreso al ucraniano Sudakov y al internacional colombiano Ricahrd Ríos, que sustituyeron a Schjelderup y Rafa Silva.

En el 84, Mourinho fue expulsado por pedir de forma airada al colegiado la segunda amarilla de Vinicius por lo que el técnico luso no se podrá sentar en el banquillo del Bernabéu en el partido de vuelta.

Dos minutos más tarde, Arbeloa dio entrada a Brahim por Guler y en el 94, sobre los 12 minutos de descuento, debutó en Liga de Campeones el joven Pitarch, que ingresó por Camavinga.

Además, también salió al césped el "ultimo superviviente" de 'La Décima Champions' que ganó en 2014 en el Estádio da Luz el Madrid, Dani Carvajal, que entró por Álvaro Carreras.

Tras 102 minutos de partido, el partido de ida de Champions concluyó con la victoria por la mínima del Real Madrid