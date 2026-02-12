Turrientes pone en ventaja a la Real Sociedad en la ida de semifinales de Copa (0-1)

Turrientes festeja el gol de la victoria EFE

La Real Sociedad ha dado un importante paso hacia la final de la Copa del Rey después de derrotar por 0-1 al Athletic Club en San Mamés con un gol de Beñat Turrientes en el minuto 63 que premió el mejor partido de un equipo 'txuri urdin' superior, sobre todo en la segunda parte.

El conjunto bilbaíno derrochó esfuerzo, trabajo y sudor, pero careció de juego para poner en aprietos a los de Rino Matarazzo y ahora esta obligado a firmar una gesta el próximo 4 de marzo en el Reale Arena para darle la vuelta a esta semifinal vasca y sacar al conjunto guipuzcoano de la gran cita de La Cartuja.

La primera parte tuvo casi todos los ingredientes de un derbi de la trascendencia de esta semifinal. El Athletic tomó la iniciativa y metió ritmo al juego encerrando en su campo a una Real Sociedad que se defendió con orden, aunque con problemas para superar la fuerte presión local.

Con el paso de los minutos el equipo 'txuri urdin' cumplió su intención de enfriar ese arreón inicial para ir estirándose en busca de la portería de Alex Padilla, la primera vez en un tiro de Guedes en el 11 que se marchó fuera por poco.

Muchísima intensidad y poca precisión de ambos equipos aunque con el paso de los minutos se vio a una Real más cómoda que aprovechó mejor su mejor posesión para crear inquietud a un Athletic que tuvo su mejor oportunidad en un cabezazo de Guruzeta desde una buena posición, pero muy centrado que acabó en las manos de Remiro.

Los de Rino Matarazzo lanzaron el primer aviso serio en el 25 en un mano a mano de Pablo Marín con Padilla que sacó a córner el portero local y diez minutos después volvieron a amagar con un cabezazo de Jon Martín a centro de Soler que también saco Padilla, este vez con el pie.

Por parte del Athletic un par de tiros de Navarro e Iñaki Williams que detuvo sin problemas el meta realista completaron el escaso bagaje ofensivo de los de Valverde.

Para completar un primer acto de alto voltaje no faltó su ración de polémica a dos minutos del descanso. Fue en un remate de Caleta-Car que impactó en el brazo de Laporte y que quedó en nada, pero si subió la temperatura de San Mamés varios grados mientras Sánchez Martínez escuchaba durante un par de minutos las explicaciones que le llegaban desde la sala VOR.

La segunda parte tuvo un arranque explosivo por parte de la Real. Padilla realizó la parada de la noche a un remate de Oyarzabal y Pablo Marín, posiblemente en fuera de juego, estrelló el rechace en el palo.

Valverde vio claro que la situación de complicaba y respondió con un cuádruple cambio dando entrada a Ruiz de Galarreta, Serrano, Selton y Nico Williams. Creación y piernas frescas y calidad en la media punta para tratar de variar el rumbo de un partido ya de claro color blanquiazul.

Pero la respuesta guipuzcoana fue contundente. Se adaptó rápidamente a la nueva disposición local y después de un aviso de Guedes lanzó un golpe seco a la mandíbula rojiblanca.

Un error en la salida de balón lo castigó la Real con una gran pase de Soler hacia la llegada de Guedes que picó lo justo la pelota por encima de Padilla para que Turrientes empujara al fondo de la portería.

Un mazazo demasiado duro para un Athletic negado y en precario por culpa de los problemas físicos al que solo la casta la mantuvo vivo. A los blanquiazules quizás les faltó algo de colmillo para sentenciar la semifinal, pero sí supieron manejar el resto del partido con comodidad.

El Athletic, que tuvo en Padilla a su mejor jugador, apenas inquietó en un par de acciones aisladas de Nico Williams resueltas por un Remiro prácticamente inédito. Un plácido final para una Real que enfila rumbo a Sevilla.