Croacia, Inglaterra y República Checa, rivales de España en la Nations League

Imagen del sorrteo de este jueves en Bruselas EFE

La selección de España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y la República Checa, dentro del Grupo 3 de la fase de liga de la Liga de Naciones, tras el sorteo realizado en Bruselas.

La fase liga se disputará desde el próximo 24 de septiembre hasta el 17 de noviembre del 2026; los dos primeros de cada grupo se clasifican para los cuartos de final que se jugarán del 25 al 30 de marzo del 2027 y la Final entre Cuatro, del 9 al 13 de junio del 2027.

Francia, Italia, Bélgica y Turquía pelearán por clasificarse en el Grupo 1, mientras que en el 2 figuran Alemania, Holanda, Serbia y Grecia.

Por último, en el Grupo 4 han quedado encuadradas las selecciones de Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.