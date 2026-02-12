Mi cuenta

Diario de Ferrol

Más Fútbol

Croacia, Inglaterra y República Checa, rivales de España en la Nations League

Este jueves tuvo lugar el sorteo en Bruselas

Efe
12/02/2026 19:38
Imagen del sorrteo de este jueves en Bruselas
Imagen del sorrteo de este jueves en Bruselas
EFE
La selección de España se enfrentará a Croacia, Inglaterra y la República Checa, dentro del Grupo 3 de la fase de liga de la Liga de Naciones, tras el sorteo realizado en Bruselas. 

La fase liga se disputará desde el próximo 24 de septiembre hasta el 17 de noviembre del 2026; los dos primeros de cada grupo se clasifican para los cuartos de final que se jugarán del 25 al 30 de marzo del 2027 y la Final entre Cuatro, del 9 al 13 de junio del 2027. 

Francia, Italia, Bélgica y Turquía pelearán por clasificarse en el Grupo 1, mientras que en el 2 figuran Alemania, Holanda, Serbia y Grecia

Por último, en el Grupo 4 han quedado encuadradas las selecciones de Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

