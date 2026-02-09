La Federación "suspende de toda actividad" al árbitro de Segunda acusado de agredir presuntamente a una prostituta

Sede de la RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha pasado a la acción después de las informaciones aparecidas en el periódico La Nueva España sobre un árbitro de Segunda División que está siendo investigado por una presunta agresión sexual a una prostituta en Gijón ocurrida hace alrededor de quince días.

"La Real Federación Española a raíz de unas publicaciones en las últimas horas en diversos medios de comunicación, ha conocido este lunes la detención de un árbitro profesional de Segunda División. En base a la normativa interna y a efectos de aclarar los hechos publicados, se ha procedido a la apertura de un expediente de investigación y, como medida cautelar, el árbitro en cuestión ha sido suspendido de toda actividad con carácter inmediato hasta la resolución del proceso", indicó en el comunicado.

Tras su paso por dependencias policiales y su puesta en libertad, el trencilla llegó a dirigir un partido de Segunda División a los pocos días. Según el Comité Técnico de Árbitros, entonces ellos no tenían constancia de los hechos. El ente arbitral indicó que habían conocido el asunto a través de la prensa y ha procedido a suspenderlo.

La mujer denunció haber sufrido una agresión sexual, unos hechos que habrían sucedido en Gijón. Tras la llamada de auxilio de la denunciante, la policía se personó en el lugar en el que se produjeron los hechos para proceder a la identificación del sospechoso. El colegiado, asturiano y de 33 años, fue detenido y posteriormente puesto en libertad tras prestar declaración por, presuntamente, forzar a una prostituta a la que amenazó aprovechando su situación administrativa irregular en España indicándole que era agente de la Policía Nacional, cuerpo del que lucía distintivos en su vestimenta.

Según informa el rotativo asturiano el árbitro trató de extorsionar a la mujer indicándole que si no accedía a las prácticas sexuales que le demandaba podría tener problemas legales.

La Policía procedió a registrar el domicilio del árbitro en busca de otros uniformes de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que podría haber empleado para llevar a cabo estas prácticas en más ocasiones o determinar que se trataba únicamente de un episodio aislado.

La investigación, que está en marcha, comenzó a raíz de la denuncia de la afectada. El caso ya se encuentra en un juzgado de instrucción de Gijón donde se investiga a este árbitro por presuntos delitos de agresión, coacciones y usurpación de funciones públicas.