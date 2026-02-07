Mi cuenta

Luis de la Fuente se da un homenaje en A Coruña en la previa del Dépor-Albacete

El seleccionador nacional cenó este sábado en un restaurante de la ciudad, que podría acoger un partido de España en junio, antes del Mundial de 2026

Esther Durán
07/02/2026 22:44
Luis de la Fuente en Coruña
El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, eligió A Mundiña para cenar este sábado en A Coruña, acompañado por José Antonio Chacón, presidente y fundador de El Pulpo, la firma gallega que viste oficialmente a la selección española de fútbol. De la Fuente se encuentra en la ciudad herculina, escogida como una de las sedes del Mundial de 2030.

El técnico del combinado nacional absoluto visitó la urbe en la previa del encuentro que este domingo enfrentará a Dépor y Albacete. No obstante, este sábado por la noche, según confirmó el club a este periódico, el Deportivo no tenía constancia de que fuese a asistir al encuentro. 

Lamine Yamal, con la selección española

Riazor, en la hoja de ruta de España hacia el Mundial 2026

La visita, de carácter privado, reunió en A Mundiña al seleccionador nacional y al fundador de la firma que viste oficialmente a la selección española, en un encuentro marcado por la discreción y por el vínculo entre deporte, empresa y gastronomía. Además, se produce después de que el chef ejecutivo de A Mundiña, Daniel Cárdaba, representase recientemente a A Coruña en Madrid Fusión. 

