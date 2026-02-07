Luis de la Fuente en Coruña europublic

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, eligió A Mundiña para cenar este sábado en A Coruña, acompañado por José Antonio Chacón, presidente y fundador de El Pulpo, la firma gallega que viste oficialmente a la selección española de fútbol. De la Fuente se encuentra en la ciudad herculina, escogida como una de las sedes del Mundial de 2030.

El técnico del combinado nacional absoluto visitó la urbe en la previa del encuentro que este domingo enfrentará a Dépor y Albacete. No obstante, este sábado por la noche, según confirmó el club a este periódico, el Deportivo no tenía constancia de que fuese a asistir al encuentro.

La visita, de carácter privado, reunió en A Mundiña al seleccionador nacional y al fundador de la firma que viste oficialmente a la selección española, en un encuentro marcado por la discreción y por el vínculo entre deporte, empresa y gastronomía. Además, se produce después de que el chef ejecutivo de A Mundiña, Daniel Cárdaba, representase recientemente a A Coruña en Madrid Fusión.