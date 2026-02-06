Riazor, en la hoja de ruta de España hacia el Mundial 2026

Lamine Yamal, con la selección española Alberto Estévez/EFE

El estadio de Riazor se encuentra en la hoja de ruta de la selección española en su camino hacia el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Según informa Marca, el combinado que dirige el seleccionador Luis de la Fuente medita disputar un último partido en tierras españolas el 4 de junio, antes de cruzar el charco en avión, rumbo a la cita mundialista. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha seleccionado Riazor como el estadio en el que la Roja disputará su último test de prueba en España. El plan es que una vez que finalice el amistoso, la selección viaje esa misma noche en avión hacia México o Estados Unidos.

La Liga en la Primera División finaliza el 24 de mayo y la idea de Luis de la Fuente es que la concentración de cara al Mundial se celebre el siguiente fin de semana. En ese caso, el combinado nacional estará pendiente de que la posibilidad de que algún equipo español se clasifique para la final de la Champions League, que se celebrará el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

En la fecha prevista para el partido amistoso de España en Riazor, el Deportivo podría encontrarse con la circunstancia de estar a punto de disputar el playoff de ascenso a Primera División, si finaliza el campeonato liguero entre el tercer y el sexto puesto de la clasificación de Segunda. Sin embargo, ese partido de la selección del día 4 no supondría ningún problema, ya que, la liga regular finaliza el 31 de mayo y el playoff comienza el siguiente fin de semana, del 6 y 7 de junio.

La planificación del seleccionador es que el 4 de junio España se enfrente en Riazor a China, presumiblemente, volar esa misma noche hacia la cita mundialista, y ya, en México o Estados Unidos, disputar un último partido amistoso antes del estreno en el Mundial 2026, el 15 de junio frente a Cabo Verde.