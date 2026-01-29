Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más fútbol

El Celta, fuera de los ocho primeros, se cita con PAOK o Lille en dieciseisavos

Los celestes empataron en Belgrado ante el Estrella Roja, que empató el gol de Fer López nada más sacar de centro (1-1)

Efe
29/01/2026 23:31
Marco Arnautovic pugna con Yoel Lago durante el partido entre Estrella Roja y Celta en Belgrado
Marco Arnautovic pugna con Yoel Lago durante el partido entre Estrella Roja y Celta en Belgrado
EFE/MARKO DJOKOVIC
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El Celta deberá pasar por la ronda intermedia de los dieciseisavos de final de la Europa League, en la que le espera el PAOK Salónica o el Lille francés, después de empatar este jueves  ante el Estrella Roja (1-1), que neutralizó el golazo de Fer López en el minuto 87 con una gran finalización del brasileño Bruno Duarte ante el rumano Ionut Radu en la siguiente jugada.

El encuentro empezó con el Estrella Roja dominando. El campeón serbio no necesita generar muchas ocasiones para exhibir su pegada. Y supo atacar a la defensa gallega buscando a los veteranos Katai y Marko Arnautovic, brillantes cada vez que entraron en escena.

En apenas 20 minutos, el internacional austriaco firmó un doblete que, para alivio de los celestes, fue anulado por el italiano Andea Colombo a instancias del VAR. El primero por una falta por empujón de Katai a Javi Rodríguez; el segundo por un milimétrico fuera de juego.

Borja Iglesias, rodeado de rivales durante el partido de Europa League entre Celta y Lile disputado en Balaídos

El Celta sigue de dulce y saca su billete para la siguiente ronda (2-1)

Más información

Entre ambas acciones, el Celta también amenazó después de un robo de Javi Rueda en la presión que casi explota Borja Iglesias, al que Matheus privó del gol con una gran mano.

El guión no varió y el Estrella Roja continuó teniendo más balón. Katai, que hace diez años sonó para reforzar la delantera celeste, volvió a mostrar su clase ante Javi Rueda, pero su pase de la muerte lo desvió Marcos Alonso cuando Stankovic ya estaba preparado para batir a Radu.

Al filo de la media, el Celta disfrutó de una inmejorable ocasión. Javi Rueda profundizó por banda derecha, conectó con Borja Iglesias y el remate del internacional español se estrelló en el poste. Ilaix Moriba, más rápido que los defensas rojiblancos, recogió el rechace, pero Matheus sacó su remate. El guineano pidió penalti por un empujón que el colegiado no señaló.

Ambos futbolistas volvieron a protagonizar la mejor ocasión celeste nada más arrancar el segundo acto. Javi Rueda, tras ganar en velocidad al lateral Tiknizyan, se plantó solo ante Matheus, pero en vez de finalizar buscó asistir a Borja Iglesias, que, muy forzado, no remató entre los tres palos.

El encuentro se tiñó de celeste tras la reanudación, pese a que Dejan Stankovic detectó rápido que Tiknizyan, sustituido por Avdic en el minuto 50, estaba sufriendo ante Javi Rueda. Giráldez también buscó agitar el partido con la entrada de Fer López, Jutglá y Bryan Zaragoza.

El exfutbolista del Wolverhampton, primer refuerzo invernal del Celta, no necesitó muchos minutos para mostrar su enorme potencial. De sus botas nació otra clarísima oportunidad, malgastada por Jutglà en boca de gol en el minuto 80.

Iago Aspas, durante la entrevista con Feeberse

Aspas confiesa a qué dos jugadores del Dépor firmaría para el Celta: "Podrían estar jugando en Primera muy fácil"

Más información

El exdelantero del Brujas, por el que el Celta pagó más de cinco millones de euros el pasado verano, sigue peleado con el gol y eso, en estos momentos, es un lastre para un equipo que depende en exceso del acierto de Borja Iglesias.

El choque parecía condenado al empate sin goles, pero, con un sutil toque con el exterior desde la frontal, Fer López adelantó al Celta, al que la alegría apenas duró un minuto porque Bruno Duarte, tras ganar la espalda a Marcos Alonso, finalizó maravillosamente ante el rumano Radu.

Así, el Celta pudo sacar algo positivo en su segunda visita al Pequeño Maracaná de Belgrado, en donde había perdido (1-0) hace un cuarto de siglo, en partido de ida de la segunda eliminatoria de la Copa de la UEFA. En la vuelta, los celestes remontaron con un 5-3, aunque al final la UEFA le dio el triunfo por 3-0 por una alineación indebida del cuadro serbio.

El otro equipo español en la segunda competición continental, el Betis, se impuso por 2-1 al Feyenoord neerlandés y accede directamente a los octavos de final al concluir en la cuarta plaza. Junto a los andaluces, entran en el top 8 el Lyon francés, el Aston Villa inglés, el Midtjylland danés, los portugueses Oporto y Sporting Braga, el Friburgo alemán y la Roma italiana.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Bil Nsongo lamenta una oportunidad marrada ante el Oviedo Vetusta

Un Fabril con ánimo de revancha
Armando Palleiro
La Cultural Leonesa, durante su visita a Ceuta del pasado lunes, que se saldó con derrota (3-1)

El próximo rival del Dépor hace aguas en las dos áreas
Israel Zautúa
Las jugadoras del Ciudad de A Coruña celebran contra Los Campos

Una temporada de dulce para el Ciudad de A Coruña
Raúl Ameneiro
Sergio Arribas ante Yeremay en el partido entre Dépor y Huesca de este curso que se saldó con 4-0 en Riazor.jpg

El Cádiz refuerza su zaga con el central que tuvo su peor tarde en Riazor con el Huesca
Agencias