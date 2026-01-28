Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

El Barcelona al top ocho; el Real Madrid y Atleti, a las eliminatorias y el Athletic fuera

Los equipos españoles cerraron con escasa fortuna la fase de grupos de la Liga de Campeones

Efe
28/01/2026 23:48
El Benfica doblegó 4-2 al Real Madrid
El Benfica doblegó 4-2 al Real Madrid
EFE
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La última jornada de la fase liga dejó al Barcelona entre los ocho primeros de la tabla, en octavos directamente, en una fase que dominó claramente el Arsenal, el único con pleno, y que dejó al Real Madrid y al Atlético Madrid, incapaces de ganar sus partidos, condenados a las eliminatorias previas, de las que cae el Athletic, eliminado igual que el Villarreal.

El Arsenal, el Bayern Múnich, el Liverpool, el Tottenham, el Barcelona, el Chelsea, el Sporting y el Manchester City se libran de la ronda previa y jugarán entre los ocho mejores.

El Real Madrid y el Atlético Madrid conocerán a sus adversarios en el sorteo del viernes, 30 de enero en Nyon.

El Real Madrid y el Inter, noveno y décimo, se enfrentarán al Bodo Glimt o al Benfica, una vez que logró el pase a última hora, en el tiempo añadido, por la diferencia de goles; el Atlético Madrid y el Juventus, decimocuarto y decimotercero, contra el Club Brujas o el Galatasaray. Ambos jugarán la ida fuera de casa y la vuelta como locales.

En el sorteo, además, Paris Saint Germain y el Newcastle se enfrentarán al Mónaco o el Qarabag y el Borussia Dortmund y el Olympiacos ante el Atalanta o Leverkusen. Unos irán a la parte alta del cuadro y otros emparejamientos a la zona baja y a partir de ahí la competición tendrá definido el camino hasta la final.

Los emparejamientos de la fase eliminatoria se determinan mediante un sorteo realizado de acuerdo con los siguientes principios:

Los partidos de ida se disputarán el 17/18 de febrero de 2026 y los de vuelta una semana más tarde, el 24/25 de febrero de 2026.

Los ocho clubes que superen los play-offs eliminatorios pasarán a octavos de final, cuyo sorteo tendrá lugar el viernes 27 de febrero de 2026.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El delantero uruguayo, Lucas Sanseviero es el tercer delantero fichado por el Valladolid en este mercado de invierno

Los rivales siguen sumando dinamita mientras el Dépor busca a su 'nueve'
Agencias
Imagen de la Cultural Leonesa ante su afición esta temporada

Hipotermia local en el Reino de León antes de recibir al Dépor
Armando Palleiro
Eddahchouri presiona a Hayden Hackney durante el Middlesbrough-Deportivo del 2 de agosto del pasado año en el Riverside Stadium

Middlesbrough y Watford, los rivales ingleses del verano, emulan al Deportivo
Lois Novo
Pablo Togores da indicaciones a los jugadores del Dominicos en un partido de esta temporada

Dominicos: un “infiltrado” en la lucha por el ascenso
María Varela