Marcos Llorente responde al vacile del Mallorca con las gafas rojas: "Hoy y mañana tenéis un descuento del 20%"

El cartel del partido que publicó el Mallorca en sus redes sociales RCD MALLORCA

El Atlético de Madrid hizo los deberes y se impuso en el Riyadh Air Metropolitano al Mallorca por 3-0. Un partido controlado de principio a fin por los colchoneros aunque hasta a falta de quince minutos vencían por la mínima.

Alexander Sorloth, en la primera mitad, Dávid López, con un gol en propia puerta, y Thiago Almada fueron los autores de los tres tantos de los locales.

La victoria sirve para que los de Simeone sobrepasen al Villareal en la clasificación y escalen a la tercera posición. Y también para que Marcos Llorente se permitiera el lujo de devolverle la broma al club balear.

El cartel que colgaron los 'dimonis' a modo de presentación del partido, publicación que cada vez más equipos suelen incluir en sus redes sociales fue viral e hizo gracia a la mayoría de usuarios por el hecho de "jugar" con un tema muy actual y relacionado directamente con el lateral derecho madrileño.

Consiguieron lo que querían. Ganar visualizaciones. Pero se les escapó la parte de que Marcos Llorente es alguien que nunca se muerde la lengua.

Una vez finalizado el encuentro, y con los tres puntos en el casillero, el '14' rojiblanco no tardó en devolver la jugada a los mallorquines. Junto a Álex Baena y Pablo Barrios, compañeros y también titulares ante los de Jagoba Arrasate, posó para la cámara con las famosas gafas rojas para posteriormente subir la foto a sus perfiles en redes.

Por si el recado no era lo suficientemente evidente, Llorente acompañó la imagen con un escrito que dice lo siguiente: "Hoy y mañana tenéis un descuento del 20% con el código MALLORCA20".

Con victoria, promoción en su tienda y respuesta en redes sociales, Marcos Llorente y el Atlético de Madrid tumbaron a un Mallorca que no sumó nada positivo de su paso por la capital.