Óscar Cano, entregado al proyecto del Celta tras empatar en Balaídos: "Es una envidia"

Óscar Cano entrena al Zamora esta temporada

Nunca ha sido Óscar Cano un entrenador que haya tenido reparos en hablar siempre que le ponen un micrófono delante. No ha sido, tampoco, un técnico que deje indiferente a nadie cada vez que abre la boca. Su última intervención fue en la sala de prensa de Balaídos, donde después de empatar con el Zamora ante el Celta Fortuna (3-3), se deshizo en elogios hacia el proyecto celeste.

El que fuera entrenador del Deportivo en Primera RFEF se declaró admirador de todo lo que está construyendo el Celta. "Tienen muchísima calidad. Son chicos que a algunos de ellos los veremos debutando en el primer equipo o en el fútbol profesional. El Celta está haciendo un trabajo espectacular, es una envidia. Como entrenador, además de una cierta edad porque las canas se van apoderando de mi cabeza, uno siente que cuando se habla de proyecto, de proceso... eso no existe en ningún sitio, son palabras vacías. Y en el Celta no es que no estén vacías, sino que están muy bien rellenas. Es espectacular el trabajo que hacen en captación, dándole confianza a los chicos...".

Por supuesto, también le tiró flores a Claudio Giráldez. "También han sabido elegir qué entrenador poner en el primer equipo. Claudio es un hombre que lo ha mamado, como decimos nosotros en Andalucía. Son chicos extraordinarios, con confianza y calidad. Me voy satisfecho por puntuar ante un equipo que seguramente a final de año estará en playoff".

Cano se hizo con el banquillo del Zamora una vez comenzada la temporada con el objetivo precisamente de meter al equipo del Ruta de la Plata en la pelea por las eliminatorias de ascenso. De momento, después de dejar escapar dos puntos en el minuto 99 ante el filial olívico, está fuera de la promoción, aunque a tiro de un partido.