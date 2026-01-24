Lucas Vázquez se estrena como goleador en la Bundesliga

Lucas Vázquez celebra su acierto ante el Werder Bremen EFE

Un gol de Lucas Vázquez en el minuto 37 (su primero en la Bundesliga), tras una pared, una irrupción dentro del área y un certero tiro cruzado del lateral español, impulsó la reacción del Bayer Leverkusen, ganador tras dos derrotas seguidas en la Bundesliga, antes de recibir el miércoles al Villarreal en la última jornada de la Liga de Campeones.

Ya había sido anulado previamente un gol al Leverkusen, que aprovechó esa ocasión para doblegar al Werder Bremen (1-0), que se queda al borde de la zona de descenso, con tan solo tres puntos de renta sobre el antepenúltimo, el Mainz.

Lucas Vázquez marca su primer gol con el Bayer Leverkusen ⚽🤩



Abrir la cuenta así tenía que ser especial 😮‍🔥#BundesligaEnDAZN🇩🇪 pic.twitter.com/2O9la2Pwvq — DAZN España (@DAZN_ES) January 24, 2026

El Bayer Leverkusen es sexto, a tres puntos de la zona de la Liga de Campeones.

Primera derrota del Bayern

El Augsburgo se convirtió este sábado, en la decimonovena jornada de la Bundesliga, en el primer equipo en derrotar al Bayern en la Bundesliga al imponerse con justicia por 1-2 en la Allianz Arena.

Los partidos del Bayern en lo que va de este año parecen tener una constante: el equipo sufre en los primeros tiempos y, este sábado ante el Augsburgo, no ha sido la excepción pese a que los bávaros se fueron al descanso con ventaja de 1-0 en el marcador. La diferencia fue que el Bayern siguió sufriendo en la segunda parte y al final encajó la primera derrota tras una dolorosa remontada.