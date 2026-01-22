El City pierde enteros sin Nico González

Nico González, durante el calentamiento previo a la victoria del Manchester City ante el Leeds United (3-2) el pasado 29 de noviembre MANCHESTER CITY

Saltan las alarmas en la parte celeste de Manchester. El City, el equipo capaz de ganarlo casi todo durante la última década, campeón de seis de las últimas ocho ediciones de la Premier, campeón de Europa hace poco más de tres años, apenas ha celebrado dos victorias en siete partidos en lo que va de 2026: el trámite de la quinta ronda de la FA Cup ante el Exeter City (10-1), conjunto de la Division One, el tercer escalón del fútbol inglés, y la victoria en Newcastle (0-2) en el encuentro de ida de semifinales de la EFL Cup, la Copa de la Liga, tercera competición en importancia en la que muchos entrenadores optan por onces repletos de habituales suplentes.

Y en la mayoría de los partidos del nuevo año, hay un denominador común: la escasa presencia del coruñés Nico González en las alineaciones de Pep Guardiola.

La décima temporada del técnico de Santpedor en el banquillo de los ‘Sky Blues’ está siendo del todo menos tranquila. “Tenemos que volver a lo que éramos. Los resultados desde 2025 no son buenos, ni en la Premier League ni en la Champions, pero tenemos que mirar hacia adelante, al partido contra el Wolves y luego el Galatasaray. Tenemos la sensación de que todo está yendo mal, pero hay que cambiar eso”, dijo el técnico catalán tras la estrepitosa derrota del pasado martes ante el modesto Bodo/Glimt noruego (3-1) en la máxima competición continental de clubes.

Tal ha sido el sonido del batacazo que Rúben Dias, Rodrigo Hernández, Erling Haaland y Bernardo Silva, los capitanes del equipo, decidieron reembolsar el precio de la entrada, alrededor de 25 libras (28 euros), a los aficionados que se desplazaron a la localidad noruega.

Entre todos abonarán 9.357 libras a los 374 aficionados de los ‘citizens’ que viajaron a Bodo. Todas las críticas en Inglaterra apuntan a lo mismo. “No presionan bien y no frenan ningún contrataque”, analizaba Thierry Henry en el pospartido en el canal norteamericano CBS.

Tony Cascarino, exfutbolista del Chelsea, entre otros equipos ingleses, publica una columna en el prestigioso diario The Times, en la que duda del nivel de Rodrigo Hernández una vez que se ha recuperado de la lesión de ligamentos cruzado que sufrió en 2024.

“Espero equivocarme, pero Rodri no volverá a ser tan bueno como antes de la lesión”, escribe. Ahí es donde surge la figura de Nico. El hijo de Fran comenzó el año con problemas físicos que le obligaron a quedarse en la ducha en el descanso del partido liguero en Sunderland (0-0), el día de Año Nuevo.

Esa lesión muscular en la pantorrilla le dejó fuera del equipo que recibió al Chelsea tres días después. Tras adelantarse con un tanto del neerlandés Tijani Reijnders antes del descanso, el City encajó el tanto del empate definitivo (1-1), obra del argentino Enzo Fernández, en el minuto 90+4.

Nico regresó al once el 7 de enero, cuando el conjunto mancuniano recibió al Brighton en el Etihad Stadium. El herculino abandonó el terreno de juego, de nuevo con problemas físicos, en el minuto 64, ya con el 1-1 definitivo en el marcador.

Tres días más tarde estuvo en el banquillo en la goleada copera frente al Exeter City, pero no disfrutó de minutos. El 13 de enero, en el duelo de Copa de la Liga en St. James’ Park, tampoco entró en la lista de Guardiola.

El pasado sábado, Nico no pudo entrar en la convocatoria en el derbi de Manchester en el que los celestes cayeron en Old Trafford (2-0). Tampoco formó parte de la expedición a Noruega para el choque europeo del pasado martes.

Nico ha participado en lo que va de curso en 28 encuentros (19 en la Premier League, 6 en la Champions y 3 en la Copa de la Liga), con un saldo favorable de 20 victorias, 4 empates y solo 4 derrotas. Si el City ha ganado el 71,5 % los partidos en los que dispuso del mediocampista formado en las canteras del Montañeros y del Barcelona, ha perdido la mitad de los 6 que no ha jugado: en la tercera jornada liguera en Brighton (2-1) y los ya mencionados en el derbi de Old Trafford y ante el Bodo/Glimt.

El resto, el empate ya referido ante el Chelsea y las victorias coperas ante Exeter City y Newcastle. Guardiola tiene un problema para encontrar el equilibrio de un equipo, como todos los suyos, construido para monopolizar la posesión y atacar. Sin Nico, el balance defensivo se resiente. Y los resultados, por lo visto, también.