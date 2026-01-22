Mi cuenta

Diario de Ferrol

Más Fútbol

El Celta sigue de dulce y saca su billete para la siguiente ronda (2-1)

Derrotó al Lille pese a jugar en inferioridad numérica durante más de una hora por la expulsión de Hugo Sotelo en el minuto 28

Agencias
22/01/2026 23:22
Borja Iglesias, rodeado de rivales durante el partido de Europa League entre Celta y Lile disputado en Balaídos
Borja Iglesias, rodeado de rivales durante el partido de Europa League entre Celta y Lile disputado en Balaídos
EFE/Salvador Sas
El Celta sacó su billete para la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Europa League después de derrotar al Lille (2-1), en un partido en el que jugó más de una hora con un futbolista menos por la expulsión de Hugo Sotelo, pero, con un notable ejercicio defensivo, conservó los goles de los suecos Swedberg y Starfelt pese a la agonía final por el tanto de Giroud en el minuto 86.

Aún no se habían sentado todos los aficionados celestes en sus asientos cuando el sueco Williot Swedberg, una de las novedades en el once de Claudio Giráldez, adelantó a su equipo después de un regalo del central brasileño Alexsandro en el inicio de la jugada dentro de su propia área.

Iago Aspas, durante la entrevista con Feeberse

Aspas confiesa a qué dos jugadores del Dépor firmaría para el Celta: "Podrían estar jugando en Primera muy fácil"

Ese madrugador gol aumentó las dudas del Lille, que se presentaba en Balaídos sin victorias en este inicio de año. El Celta cerró con criterio las líneas de pase y buscó dañar al rival con balones a la espalda de sus defensores. Así llegaron sus siguientes ataques. Miguel Román sorprendió llegando desde atrás a la defensa francesa y sacó un buen centro hacia Aspas, que buscó, desde el borde del área, un golpeo colocado. Özer adivinó su intención.

El Lille tenía el balón, pero sin generar peligro. Carece de un futbolista con la visión de Aspas, quien se inventó un espectacular pase en largo para la carrera de Javi Rueda. El malagueño, en el mano a mano con el meta francés, cedió el 2-0 a su compañero Borja Iglesias, anulado, tras la revisión en la sala VOR, por un milimétrico fuera de juego del carrilero en el inicio de su carrera.

El defensa del Celta Sergio Carreira (d) celebra tras marcar el primer gol, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Rayo Vallecano

El CTA cree que el VAR debió de anular el empate en Balaídos

No amplió su ventaja el equipo de Claudio Giráldez y una dura entrada de Hugo Sotelo, castigada con tarjeta roja por el colegiado alemán Harm Osmers tras revisarla, hizo crecer al Lille, que rozó el empate en el inicio del segundo tiempo con un disparo de Broholm y, sobre todo, con un remate de Giroud que sacó milagrosamente el rumano Ionut Radu.

El Celta sobrevivía con un notable ejercicio defensivo. El Lille lo había encerrado en su campo. Con las líneas juntas, los celestes aguantaban como podían el chaparrón. Hasta que un imperial Carl Starfelt acabó con el sufrimiento con un espectacular remate de cabeza, para asegurar el billete a la siguiente fase y mantener vivo el sueño de alcanzar el ‘top8’, pese a que el veterano Olivier Giroud devolvió los nervios a las gradas con un gol en el minuto 86.

Celta 2-1 Lille

Celta: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda (Ristic, m.90), Sotelo, Miguel Román, Mingueza (Hugo Álvarez, m.88); Aspas (Carreira, m.46), Williot Swedberg (El-Abdellaoui, m.71) y Borja Iglesias (Pablo Durán, m.46).

Lille: Özer; Meunier (Tiago Santos, m.46), Ngoy, Alexsandro (Fernández-Pardo, m.46), Perraud; Broholm, Beltaleb (Mandi, m.10), Mukau, Correia (Diaoune, m.73); Halardsson y Giroud.

Goles: 1-0, m.1: Swedberg. 2-0, m.69: Starfelt. 2-1, m.86: Giroud.

Árbitro: Harm Osmers (Alemania). Expulsó con tarjeta roja directa a Hugo Sotelo (m.28). Además, amonestó a Marcos Alonso (m.30), Mingueza (m.34), Swedberg (m.64) por parte del Celta, y a Ngoy (m.31), Mandi (m.40) por parte del Lille.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la penúltima jornada de la Fase Liga de la Europa League disputado en el estadio municipal de Balaídos ante 20.015 espectadores

