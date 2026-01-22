El Celta sigue de dulce y saca su billete para la siguiente ronda (2-1)

Borja Iglesias, rodeado de rivales durante el partido de Europa League entre Celta y Lile disputado en Balaídos EFE/Salvador Sas

El Celta sacó su billete para la eliminatoria de acceso a los octavos de final de la Europa League después de derrotar al Lille (2-1), en un partido en el que jugó más de una hora con un futbolista menos por la expulsión de Hugo Sotelo, pero, con un notable ejercicio defensivo, conservó los goles de los suecos Swedberg y Starfelt pese a la agonía final por el tanto de Giroud en el minuto 86.

Aún no se habían sentado todos los aficionados celestes en sus asientos cuando el sueco Williot Swedberg, una de las novedades en el once de Claudio Giráldez, adelantó a su equipo después de un regalo del central brasileño Alexsandro en el inicio de la jugada dentro de su propia área.

Aspas confiesa a qué dos jugadores del Dépor firmaría para el Celta: "Podrían estar jugando en Primera muy fácil" Más información

Ese madrugador gol aumentó las dudas del Lille, que se presentaba en Balaídos sin victorias en este inicio de año. El Celta cerró con criterio las líneas de pase y buscó dañar al rival con balones a la espalda de sus defensores. Así llegaron sus siguientes ataques. Miguel Román sorprendió llegando desde atrás a la defensa francesa y sacó un buen centro hacia Aspas, que buscó, desde el borde del área, un golpeo colocado. Özer adivinó su intención.

El Lille tenía el balón, pero sin generar peligro. Carece de un futbolista con la visión de Aspas, quien se inventó un espectacular pase en largo para la carrera de Javi Rueda. El malagueño, en el mano a mano con el meta francés, cedió el 2-0 a su compañero Borja Iglesias, anulado, tras la revisión en la sala VOR, por un milimétrico fuera de juego del carrilero en el inicio de su carrera.

El CTA cree que el VAR debió de anular el empate en Balaídos Más información

No amplió su ventaja el equipo de Claudio Giráldez y una dura entrada de Hugo Sotelo, castigada con tarjeta roja por el colegiado alemán Harm Osmers tras revisarla, hizo crecer al Lille, que rozó el empate en el inicio del segundo tiempo con un disparo de Broholm y, sobre todo, con un remate de Giroud que sacó milagrosamente el rumano Ionut Radu.

El Celta sobrevivía con un notable ejercicio defensivo. El Lille lo había encerrado en su campo. Con las líneas juntas, los celestes aguantaban como podían el chaparrón. Hasta que un imperial Carl Starfelt acabó con el sufrimiento con un espectacular remate de cabeza, para asegurar el billete a la siguiente fase y mantener vivo el sueño de alcanzar el ‘top8’, pese a que el veterano Olivier Giroud devolvió los nervios a las gradas con un gol en el minuto 86.