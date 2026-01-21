Mi cuenta

Diario de Ferrol

Más Fútbol

El Barça se descongela a tiempo en Praga (2-4)

Efe
21/01/2026 23:25
Los jugadores del FC Barcelona aplauden a sus aficionados desplazados a Praga
Los jugadores del FC Barcelona aplauden a sus aficionados desplazados a Praga
Efe
Un doblete de Fermín en la primera mitad, y los goles de Olmo y Lewandowski en la segunda descongelaron a tiempo al Barcelona en el Eden Arena, donde logró una victoria ante el Slavia de Praga (2-4) que le permite depender de sí mismo, en la última jornada, para clasificarse directamente para los octavos de final de la Liga de Campeones.

Los azulgranas tuvieron que sobreponerse al frió de la capital checa y a un sorprendente arranque local, que salió en tromba y avisaba nada más empezar el partido.

Gerard Martín, que hoy daba descanso a Cubarsí en el eje de la zaga, medía mal a la hora de despejar un balón, y Chový acaba rematando alto en la primera jugada del partido.

Tampoco acertaba entre los tres palos Fermín en la jugada siguiente tras controlar, dentro del área, un balón colgado por Raphinha. Pero los locales, esta vez sí, encontrarían el camino del gol, en una jugada extraña, cuando el duelo apenas cumplía sus diez primeros minutos.

Holes prolongaba un saque de esquina al segundo palo y Kusej se trastabillaba con De Jong para enviar el balón al fondo de la red, casi sin querer, mientras chocaba con Joan García en la caída.

Un inicio inesperadamente incómodo para los de Flick, incapaces de superar la presión asfixiante del rival y al ambiente del animoso Eden Arena, que no vivía un partido de su equipo desde hacía más de un mes.

Con Moses tapando a Pedri en la creación, y sin el concurso de Lamine Yamal -su baja por sanción la cubrió Roony Bardhji- al Barça le costó casi media hora controlar el choque y empezar a vivir en campo contrario. Y Eric García, con un disparo desde la frontal, ponía a prueba por primera vez a Stänek, antes de que los visitantes dieran la vuelta al marcador.

Lo hizo Fermín por partida doble en la recta final del primer tiempo. En el primero tanto, aprovechó una combinación de primeras entre Eric, Raphinha y De Jong, para ganar la espalda a la zaga visitante y sorprender a Stänek con un disparo al palo corto. Y en el segundo, ejecutó un tiro colocado desde la frontal que hacía imposible la estirada del portero del Slavia.

Pero cuando parecía que el encuentro llegaba al descanso con el 1-2, el conjunto checo volvía a empatar en otro saque de esquina. Esta vez, era Chaloupek quien prolongaba el balón, que sorprendía a Joan García tras rebotar en el hombro del Lewandowski.

Salió mucho mejor el Barcelona en la segunda mitad. Pedri disparaba a las manos Stanëk al inicio de la reanudación y el árbitro anulaba un gol de De Jong por fuera de juego previo en el remate de Lewandowski.

Sin embargo, el Slavia, espoleado por su público, aún era capaz de elevar la exigencia física del duelo y encima Pedri se rompía para el Barça, lo que Flick aprovechaba para jugarse con Olmo y Rashford en la media hora final.

Nada más ingresar en el campo, Olmo hacía el 3-2 con un latigazo desde la frontal a la escuadra izquierda de la portería local. Y en el 70, Lewandowski hacía el cuarto, en línea de gol, tras domar un centro de Rashford.

Provod y el recién ingresado Schranz remataban desviado sobre la meta de Joan García y de neutralizar el resto de aproximaciones del conjunto local se encargaba un Eric García imperial.

No hubo un quinto visitante pese a que la clasificación esta ahora mismo pendiente del 'goal-avarage'. Pero las derrotas de Manchester City y Atalanta y el empate del Atlético de Madrid colocan al Barcelona en novena posición, aunque empatado con el PSG, que es sexto.

La próxima semana, el cuadro azulgrana recibirá al Copenhague en el Spotify Camp Nou con el objetivo cumplido de depender de sí mismo, pese al susto inicial en Praga, ante una de las cenicientas de esta Champions, donde todavía no conoce la victoria.

Slavia de Praga 2-4 FC Barcelona

Slavia Praga: Stanëk; Holes (Doudera, min.46), Zima, Chaloupek; Moses (Vlcek, min.46), Dorley, Provod, Sadilek, Sanyang (Cham, min.72); Chory (Schranz, min.65) y Kusej (Chytil, min.79).

FC Barcelona: Joan García; Kounde, Eric García, Gerard Martín, Balde (Araujo, min.78); De Jong, Pedri (Olmo, mi.61); Roony (Rashford, min.61), Fermín (Marc Bernal, min.78), Raphinha; y Lewandowski.

Goles: 1-0, min.10: Kusej. 1-1, min.34: Fermín López. 1-2, min.42: Fermín. 2-2, min. 44: Lewandowski (p.p). 2-3, min.63: Dani Olmo. 2-4, min.71: Lewandowski.

Árbitro: Chris Kavanagh (ING). Amonestó a De Jong (min.87) por parte del Barcelona.

Incidencias: Partido de la séptima jornada de la fase liga de la Liga de Campeones disputado en el Eden Arena de Praga. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

