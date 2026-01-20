El defensa del Celta Sergio Carreira (d) celebra tras marcar el primer gol, durante el partido de LaLiga de fútbol que Celta de Vigo y Rayo Vallecano Salvador Sas / EFE

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) consideró que el VAR debió intervenir para que el árbitro del partido Celta-Rayo Vallecano (3-0) revisara la pena máxima que señaló a 'Pacha' Espino sobre Bryan Zaragoza, por tratarse de "un penalti sin base suficiente", y cambiara su decisión "anulando la pena máxima".

En el "Tiempo de Revisión" semanal de las jugadas de la última jornada, el CTA entiende que aunque el árbitro de la contienda, el balear Mateo Busquets, señaló penalti, que supuso el 2-0 para el equipo gallego, "el supuesto toque con la punta del pie" del defensor del Rayo al jugador del Celta "es irrelevante y no provoca la caída".

"La caída se produce por el choque posterior del atacante con la cadera del defensor, por un contacto propio del juego, que no constituye infracción ni es penalti", en opinión del CTA.

Este recordó que la regla 12 de la International Football Board (IFAB) establece que solo deben sancionarse como falta las acciones en las que el contacto sea imprudente, temerario o con fuerza excesiva, o que sean causa efecto en la pérdida de equilibrio o caída del oponente. Los contactos triviales o insignificantes, que no afecten materialmente a la jugada, no deben penalizarse

Isi Palazón, crítico con la decisión

Isi Palazón, centrocampista del Rayo Vallecano, se mostró crítico en zona mixta del partido con la decisión del colegiado. "Cuando te dice el árbitro que es penalti, que está revisado, pues en el campo das por hecho que la acción es una acción clara y que han acertado. Pero hemos llegado al vestuario y no veo contacto alguno después de ver la acción", afirmó.

El jugador, además, reveló que el trencilla balear le dijo que su compañero "le ha dado abajo", algo que no coincide con lo que le explicó el jugador celeste.

"El árbitro me dice que le ha dado abajo. Hablo con Bryan Zaragoza y me dice que le da en la cadera. No sé, unos criterios un poco diferentes, pero no hay que echar la culpa a ese momento en concreto", comentó el jugador, para quien el colegiado “acierta” en la expulsión de Mendy.