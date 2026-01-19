Doble derrota de Marruecos

Los jugadores de Marruecos protestan al colegiado que pitó la final de la Copa África EFE

Muy al estilo de la final de la Copa del Rey de 2002 entre Real Madrid y Deportivo, todo estaba preparado en Rabat para la fiesta marroquí el pasado domingo en la final de la Copa África frente a Senegal.

El organizador del próximo Mundial 2030 —junto a España y Portugal— partía como el máximo favorito a adueñarse del título, con una plantilla sobre el papel superior y envuelto en un ambiente de fiesta nacional. Sin embargo, el combinado de los ‘Leones del Atlas’ se vio salpicado por una sucesión de barrabasadas que han manchado su imagen.

En efecto, el juego sucio por parte local que envolvió a la final de la Copa África se centró en intentar desquiciar al meta senegalés, Edouard Mendy, que tuvo que soportar todo tipo de provocaciones.

Entre ellas, los constantes intentos de los recogepelotas de robarle la toalla para que no se pudiera secar los guantes; hasta el punto de que a su suplente, Yehvan Diouf, se le encomendase la misión de custodiar dicho paño para que el cancerbero visitante se sintiese más cómodo.

El incidente de la gasa no quedó ahí, puesto que el atacante local Ismail Saibari, con el dorsal número 11, mantuvo una disputa dialéctica con Diouf para que no le pudiese entregar en persona la toalla a su compañero.

El comportamiento antideportivo reiterado durante los 120 minutos de juego tuvo innumerables víctimas en los representantes senegaleses; uno sobre todos ellos sufrió las iras del entorno por encima del resto: el seleccionador Pape Thiaw.

En la sala de prensa tras el pitido final tuvo que escuchar insultos y abucheos constantes por parte de gran parte de los periodistas marroquíes congregados. Una actitud intolerable que guio al técnico a suspender su comparecencia ante los medios de comunicación debido a la excesiva tensión que se mascaba en el ambiente.

Acompañado de su hija, el técnico Thiaw fue objeto de un hostigamiento sin precedentes a nivel mediático, mientras que también se registraron diversos conatos de agresiones entre los profesionales de la información de ambos países participantes en la final.

Entrega de trofeos bochornosa

Uno de los episodios más controvertidos de la final del torneo africano de selecciones tuvo como escenario la entrega de trofeos. El Príncipe Moulay Rachid, hermano del rey Mohamed VI, rubricó una imagen lamentable y completamente antideportiva al negarse a entregar el trofeo de campeón a los jugadores senegaleses, que no se podían creer lo que estaba sucediendo después de haberse impuesto por 0-1 gracias a una diana anotada por el centrocampista del Villarreal Pape Gueye.

Por si el menosprecio de los mandamases marroquíes no fuese suficiente, el público en general abandonó las instalaciones del estadio Moulay Abdellah mucho antes de que Senegal alzase el trofeo de campeón, en una celebración con el citado feudo semivacío.

A lo largo de la recién finalizada edición del torneo africano los sucesivos adversarios de Marruecos se lamentaron de una serie de arbitrajes que consideraron tendenciosos, demasiado caseros para favorecer el avance del equipo anfitrión.

El colmo, el trofeo al 'fair play'

Después de toda una retahíla de artimañas y acciones de dudoso gusto, el momento más surrealista de la noche del domingo acaeció cuando se le concedió el trofeo al ‘fair play’ a los Leones del Atlas.