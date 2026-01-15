Paco Jémez ficha por el West Ham United y se integra en el staff de Nuno, su excompañero en el Dépor

Paco Jémez, nuevo técnico asistente del West Ham West Ham

Paco Jémez inicia una nueva aventura en los banquillos, esta vez en la Premier. El West Ham United ha hecho oficial su fichaje como “first team coach”, que en Inglaterra viene a ser algo así como un responsable del entrenamiento del primer equipo a las órdenes de un superior, que en este caso es Nuno Espírito Santo, excompañero de Paco en el Deportivo noventero y con el que mantiene una buena relación.

El pasado martes por la noche Paco trataba de sortear como podía el atasco previo al partido de fútbol entre Deportivo y Atlético en Riazor. Salía Paco de la Casa del Agua, donde suele acudir cada vez que está en A Coruña para mantenerse en forma. Hoy ya está en Londres y en el centro de entrenamiento de su nuevo equipo. El exjugador deportivista vive en la ciudad herculina cuando no tiene trabajo y en esa tesitura estaba desde que el pasado mes de octubre salió del Ibiza, un equipo de Primera RFEF.

La nómada carrera en los banquillos de Paco decayó tras un inicio fulgurante en el que sorprendió sobre todo en el Rayo Vallecano por un estilo de juego atrevido que le dio buenos resultados. Antes había pasado también con buen tono por Córdoba, Cartagena y Las Palmas. Pero tras dirigir al equipo vallecano en 164 partidos tuvo un efímero paso por Granada y un volcánico paso por el Cruz Azul mexicano. Regresó a Las Palmas y Rayo, pero su estrella pareció decaer. Pasó dos veces por el Ibiza, donde llegó a coincidir brevemente con Fernando Soriano en la dirección deportiva. Y vivió incluso una experiencia de casi medio centenar de partidos en el Tractor FC iraní.

Paco, que tiene 55 años de edad, llega ahora a la Premier a un destino nada sencillo porque el West Ham, un club con aspiraciones europeas, está en puesto de descenso y a siete puntos de la salvación. Durante las últimas semanas los rumores sobre una posible destitución de Nuno han sido constantes, aunque la llegada de Paco puede interpretarse como un refuerzo de la posición del entrenador, que ha sido capaz de convencer a los dueños del club para reforzar su staff con un entrenador que mantiene intacto su prestigio y también sus peculiaridades.