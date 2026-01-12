Fernández Romo, durante un Dépor-Racing de Santander de la temporada 2020-21 Patricia G. Fraga

El Racing de Ferrol ya tiene nuevo inquilino en el banquillo y anunció este lunes por la mañana la contratación de Guillermo Fernández Romo hasta final de temporada. Tras la destitución de Pablo López el pasado 7 de enero, asumió de forma interina el banquillo Míchel Alonso al día siguiente, el día 8. Asimismo, este se sentó en la banqueta la pasada jornada en la derrota ante el Bilbao Athletic (0-1). Un exdeportivista, el betanceiro Óscar Gilsanz, era el que suena sonaba fuerte como candidato a convertirse en el nuevo inquilino del banquillo ferrolano, pero finalmente se ha decidido apostar por Fernández Romo.

El técnico recala en la entidad ferrolana con la meta de que el equipo se afiance en las posiciones de playoff de ascenso a Segunda. Una zona noble de la tabla que abandonó por primera vez el pasado fin de semana, tras claudicar con el filial del conjunto vasco. El club indica que el preparador cuenta con una "amplia y notable trayectoria" en Primera Federación y que comparte con la entidad la "ambición por regresar al fútbol profesional", del que descendió el cuadro verde en la última campaña.

Asimismo, puso en valor su trabajo en conjuntos como Noja, Olímpic Xàtiva, Sabadell, Jumilla y Ejea antes de su incorporación al Cornellà, período del que ha indicado que, en su primer curso, se "quedó a solo un tanto de lograr el ascenso" a la categoría de plata, mientras que en el segundo concretó la entrada en la recién creada Primera RFEF.

Fernández Romo, tras su llegada en la temporada 2021-2022, consiguió el ascenso del Racing de Santander a Segunda División y un "registro histórico de puntos en la liga regular, que todavía no ha sido superado en esta categoría", con el cuadro cántabro, que sumó 82 puntos tras veinticinco victorias, siete empates y seis derrotas.

Tras dirigir posteriormente a UD Ibiza y FC Cartagena, también en Segunda, el preparador tiene previsto llegar este lunes a Ferrol y dirigirá dos sesiones de entrenamiento este martes, jornada en la que se prevé llevar a cabo su presentación oficial ante los medios de comunicación