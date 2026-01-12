Álvaro Arbeloa, nuevo técnico del Real Madrid

Arbeloa era el máximo responsable del filial blanco REALMADRID CF

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid Castilla, es el elegido por la directiva madridista para tomar las riendas de primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso, el día después de caer en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

"El Real Madrid CF comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo", anunció el club blanco en un comunicado.

Álvaro Arbeloa dirigía al Castilla desde junio de 2025, tomando las riendas de Raúl González, y toda su carrera como técnico se ha desarrollado en la cantera madridista donde comenzó en la temporada 2020/21 dirigiendo al Infantil A.