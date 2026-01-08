Mi cuenta

Diario de Ferrol

Más Fútbol

Locura en Albacete por la visita del Madrid en Copa: noche a cero grados y colas kilométricas desde primera hora de la mañana

Ambos equipos nunca antes se habían enfrentado en el torneo del KO

Lucía Dávila
Lucía Dávila
08/01/2026 12:32
Las colas en el Carlos Belmonte desde primera hora de la mañana de este jueves
Las colas en el Carlos Belmonte desde primera hora de la mañana de este jueves
RTVE
En Albacete nadie quiere perderse la visita del Real Madrid. El conjunto manchego ha quedado emparejado con el equipo dirigido por Xabi Alonso en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey, celebrado este miércoles en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. La eliminatoria, que será a partido único, se jugará en el Estadio Carlos Belmonte entre los días 13 y 15 de enero.

La noticia desató una enorme expectación entre la afición albaceteña, hasta el punto de que pocas horas después de conocer a su rival ya había aficionados haciendo cola en las puertas del Belmonte para no quedarse sin entrada, a pesar de que se pusieron a la venta en la mañana de este jueves. En una noche que rozó los cero grados, algunos valientes no dudaron en coger sus coches y pasar la noche delante de las taquillas para asegurarse unos de los tickets que se pusieron a la venta a 50 euros para abonados, y con precios que van desde los 90 hasta los 250 para el público en general. Apenas dos horas después de que salieran a la venta, el club ya anunció que se habían agotado todas las del público general.

Desde primera hora de esta mañana, las colas ya eran kilométricas. “Lo que está pasando esta noche en Albacete es histórico. Vais a flipar hasta donde llega la cola, esto es increíble”, comentaba Tapy en sus redes sociales, un creador de contenido de la ciudad manchega.

El Real Madrid y el Albacete nunca antes se había enfrentado en el torneo copero. La última vez que el conjunto blanco visitó el Carlos Belmonte fue el 3 de abril de 2005, en un duelo liguero que terminó con victoria visitante con goles de Helguera y Owen. Además, este partido será un día especial para Vallejo, que se reencontrará con su exequipo, aunque el central se podría perder la cita debido a una lesión muscular por la que fue sustituido en el encuentro ante el Leganés.

Por otro lado, esta será al cuarta vez en toda su historia que el Albacete juegue los octavos de final de la Copa del Rey. La última vez que jugó esta eliminatoria fue en la temporada 2011-12 y cayó eliminado ante el Athletic.

Misma situación en Santander

Lo mismo ocurrió en El Sardinero. El sorteo emparejó al Racing con el Barcelona, y multitud de aficionados pasaron la noche a la intemperie a las puertas del estadio verdiblanco para hacerse con una de las entradas. “Se trata de un rival supercomplicado, pero a la vez muy ilusionante. El Sardinero y todos nosotros tenemos ganas de vivir un encuentro de este nivel. Espero que podamos superar la eliminatoria”, afirmó Íñigo, capitán del equipo cántabro. La última visita de los catalanes a Santander fue en 2012. "En aquella etapa venía de recogepelotas a la zona de La Gradona y ahora voy a tener la oportunidad de disfrutarlo desde el césped", terminó.

