El Racing de Ferrol despide al entrenador Pablo López

Pablo López, durante su último encuentro como técnico del Racing de Ferrol, el pasado fin de semana ante el Pontevedra en Pasarón DIARIO DE FERROL

El Racing de Ferrol ha anunciado esta noche la destitución de Pablo López como entrenador del primer equipo verde, que compite en el grupo 1 de Primera RFEF.

El técnico coruñés fue contratado el pasado verano por el club ferrolano tras su fantástica campaña a los mandos del Ourense CF, al que sacó de la zona de descenso a Segunda RFEF, le llevó a la permanencia y convirtió en el matagigantes de la Copa, en la que dejó en la cuneta a Deportivo y Valladolid.

El coruñés Pablo López, nuevo técnico del Racing de Ferrol Más información

Después de un buen comienzo, manteniéndose durante muchas jornadas en la segunda plaza, cerca del gran favorito al ascenso, el Tenerife, el Racing ha perdido fuelle en las últimas jornadas. De hecho, solo ha sumado 7 puntos de los últimos 18 en juego. Los verdiblancos cayeron en Barakaldo (2-1), antes de empatar en A Malata frente al Mérida (2-2). Dos victorias consecutivas, en Cáceres (0-1) y en casa ante el Unionistas (2-1) parecieron levantar el ánimo, pero los dos últimos encuentros se saldaron sendas derrotas a domicilio, en Avilés y en Pontevedra, ambas por 2-1, para acabar de llevarse por delante al preparador herculino.

Después de estos resultados, el Racing de Ferrol sigue ocupando posiciones de playoff de ascenso a Segunda. El equipo verde es quinto con 30 puntos, pero ya a 11 del líder Tenerife, el conjunto que ocupa el puesto que otorga el único ascenso directo.

Pablo López, un currante del fútbol en O Couto Más información

Pablo López tiene pasado en las filas del Deportivo, como jugador de la cantera, como entrenador en categorías inferiores y como ayudante en el primer equipo, en el cuerpo técnico comandado por el neerlandés Clarence Seedorf que se hizo cargo del plantel blanquiazul en el tramo final de la temporada 2017-18. Y es precisamente otro exdeportivista, el betanceiro Óscar Gilsanz, el que suena más fuerte como candidato a convertirse en el nuevo inquilino del banquillo ferrolano.