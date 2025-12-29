Caballero ve el Mundial en Vigo: "Si Xunta y Diputación no pagan, no entran en Balaídos"

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha afirmado este lunes que, si la Xunta de Galicia y la Diputación de Pontevedra no aportan, cada una de ellas, un tercio de la inversión necesaria para que Balaídos pueda ser sede del Mundial de 2030, no entrarán en el estadio.

Este el lunes, con los votos del PSOE y la abstención del PP y el BNG, el pleno municipal ha instado a ambas administraciones a que aporten ese dinero para llegar a un aforo de 43.000 aficionados con la ampliación de la grada de Tribuna.

Tras la sesión plenaria, el alcalde ha remitido un audio a los medios de comunicación en el que asegura que le acaba de plantear a la presidenta del Celta, Marian Mouriño, que el Ayuntamiento hará la reforma "paguen o no" la Xunta y la Diputación. "Eso sí, si no pagan, no entran en Balaídos", ha afirmado el primer edil vigués, quien ha advertido de que en Vigo no se van a quedar "de brazos cruzados" y exigen a las dos administraciones que "paguen ya".

La FIFA emplaza a Riazor a tener los deberes hechos en el último trimestre del 2026 Más información

Caballero ha afirmado que Vigo va a tener Mundial y que el Ayuntamiento ampliará Balaídos y ha insistido en su advertencia a Xunta y Diputación, en manos del PP: "Que no crean que les vamos a aplaudir cuando entren en el campo. Cuando entren en el campo los de la Xunta y la Diputación vamos a hacer lo contrario, les vamos a recriminar que no pagaron el Mundial de Vigo".

El alcalde ha rechazado el "acuerdo histórico" que le ofrecía el PP en el pleno, que el Gobierno de España también contribuya a la reforma de Balaídos, porque la Administración estatal "no está presente ninguna remodelación" de estadios. "El Gobierno de España pagará otras cosas, las grandes infraestructuras que tienen que hacerse y que tienen que estar disponibles para ese Mundial", ha precisado el regidor vigués