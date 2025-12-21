El ex del Dépor Celso Borges se proclama campeón liguero con el Alajuelense

Celso Borges, atendiendo a Futv, tras la consecución del título FUFTV

El ex del Dépor Celso Borges está de enhorabuena, después de alzarse con el Alajuelense con el título liguero en la primera costarricense, tras imponerse por 3-1 a Deportivo Saprissa en la vuelta de la final disputada en el estadio Alejandro Morera Soto. El resultado le permitió a los rojinegros cerrar la serie con autoridad y celebrar ante su afición un título muy esperado. Este confirma el gran momento que atraviesa Alajuelense, que logró su estrella número 31 en el ámbito nacional y que puso fin a una sequía de un lustro sin títulos.

"Palabras no tengo, hay mucha emoción. Romper una sequía siempre es difícil y significa mucho para nosotros, pero para toda esta gente es increíble", comentó el exblanquiazul tras la victoria.

"Siempre ganar un título es importante, el primero es muy lindo y este también", dijo. Asimismo, quiso destacar la resiliencia del equipo en los momentos complicados. "Nos hemos podido levantar de momentos durísimos. Lo que uno añora es ver contenta a tanta gente por el trabajo de uno", concluyó.

El futbolista no dejó de reconocer el papel de los entrenadores que han marcado el proceso reciente del club. A ese respecto mencionó a figuras fundamentales para él como Óscar Ramírez, así como a Alexandre Guimarães Carevic y a su padre, Alexandre Guimarães, subrayando que todos aportaron para construir el camino que culminaba con el campeonato.

Además de atender a los medios tras la victoria, Borges protagonizó una curiosa imagen al pedir, micrófono en mano, la colaboración a los hinchas manudos y tranquilidad, ante la invasión de campo, para que se pudiesen preparar las tarimas para la celebración de la entrega de premios. La organización recurrió al capitán manudo para solicitarle a la afición ayuda para organizar el escenario.

A este título, hay que sumar la consecución por parte del Alajuelense de la Copa Centroamericana CONCACAF, lograda el pasado 3 de diciembre ante el Xelajú MC.

Celso Borges, a sus 37 años, demuestra que aún tiene cuerda para rato y a finales del mes de noviembre anunció su continuidad en el Alajuelense hasta diciembre de 2026.

Este éxito de Borges que suma al de un exblanquiazul, aunque en este caso de los banquillos, como los recientes cosechados por Filipe Luis, como entrenador del Flamengo.