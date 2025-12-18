Mi cuenta

Más Fútbol

El Mallorca rescinde el contrato del betanceiro Dani Rodríguez

El canterano del Dépor deja el club bermellón tras siete temporadas y media en un final condicionado por sus desafortunadas declaraciones contra Jagoba Arrasate

Eder Pereira
Eder Pereira
18/12/2025 17:35
El betanceiro Dani Rodríguez, antes de un entrenamiento con el Mallorca
El betanceiro Dani Rodríguez, antes de un entrenamiento con el Mallorca
EFE
Dani Rodríguez ya no es jugador del Mallorca. El club balear anunció la rescisión del contrato del centrocampista de Betanzos, que pone fin a una etapa de siete temporadas y media en la entidad bermellona.

El futbolista gallego se marcha tras una primera mitad de la 2025-26 sin protagonismo, marcada por su enfrentamiento público con Jagoba Arrasate en el inicio de la temporada, después de denunciar la falta de minutos en un partido en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, quedó apartado del equipo.

En su despedida, Dani Rodríguez agradeció el apoyo recibido durante todos estos años. “La única palabra que se me repite es gracias. Hemos sido muy felices durante tanto tiempo”, señaló el jugador, que destacó el cariño de la afición y el valor que siempre intentó darle a cada día con la camiseta del Mallorca.

Dani Rodríguez se pone en el escaparate días antes de que el Mallorca visite Riazor

Más información

Llegado en 2018, Dani Rodríguez disputó 282 partidos oficiales, marcó 32 goles y dio 39 asistencias, siendo protagonista en dos ascensos a Primera División y en la final de la Copa del Rey de 2024, donde firmó uno de los goles a pesar de la derrota final en la tanda de penaltis ante el Athletic Club.

De hecho, Dani Rodríguez destacó esos momentos en su comunicado de despedida: "Por suerte, tengo grandísimos momentos aquí. El primer ascenso fue mágico para todos, no solo para mí. Y mi primer gol en Primera, que fue justo a la vuelta de Primera División. Y creo que uno de los momentos más mágicos y que casi se culminan es ese gol en la final de la Copa del Rey. Es un momento mágico. Ese ruido de la gente, cómo gritó el gol y todo el ruido de los mallorquinistas, de los 20.000 que había allí. Es un momento único".

Formado en la cantera del Deportivo, con el que llegó a debutar en el primer equipo, el betanceiro cierra ahora una etapa clave de su carrera con la intención de seguir compitiendo. El mercado de invierno se abre de par en par para el centrocampista, que ya puede negociar libremente con otros clubes.

Budimir, Raíllo y Estupiñán, tres jugador del Mallorca de la 2018-19 que se instalaron posteriormente en la élite

El "equipazo" que escondía el Mallorca del playoff de 2019

Más información
