El Celta queda eliminado de la Copa del Rey al caer ante el Albacete

El portero del Albacete Raúl Lizoain intenta detener un lanzamiento del delantero del Celta Borja Iglesias EFE

El Albacete apeó de la Copa del Rey al Celta de Vigo en la tanda de penaltis por 3-0 después de empatar a dos goles en un encuentro de alternativas que permite al conjunto albacetense clasificarse a los octavos de final.

La escuadra manchega se presentaba al duelo copero con dudas tras el último tropiezo en su feudo, las que no parecía tener un cuadro vigués que llegó a tierras albaceteñas después de haber vencido en el Bernabéu al Real Madrid y en su campo al Athletic de Bilbao.

El primer tanto tardó en llegar diecisiete minutos. Los que tardó Lorenzo en inventarse una jugada tras dejar la banda derecha para poner un balón a la espalda de la defensa gallega que Jefté aprovechó para batir con un tiro cruzado a Iván Villar.

Otro balón a la espalda de la zaga visitante, un par de minutos más tarde, estuvo cerca de dejar solo a Escriche, pero Iván Villar, el meta vigués, se adelantó con los pies para abortar esa clara ocasión.

Con el paso de los minutos el Celta se hizo acreedor de la posesión, aunque la defensa de cinco planteada por Alberto González junto a una línea media muy unida a la zaga hacía casi imposible encontrar espacios para el conjunto de Claudio Giráldez.

Al final, se llegó al tiempo de descanso con un Albacete arropado por 12.000 seguidores que fue despedido entre aplausos, a expensas de toda una segunda mitad frente a un rival de enjundia como el Celta de Vigo.

El preparador visitante hizo un triple cambio en el descanso, dando entradas a Borja Iglesias, Manu Fernández y Miguel Román por Javi Rueda, Ristic y Hugo Sotelo buscando más verticalidad y profundidad.

Y logró esa profundidad en el minuto 51 con un servicio de Iago Aspas a Ilaix Moriba, quién, con un reverso, dejo solo a El-Abdellaoui, el cual, solo ante la portería la echó fuera.

La tuvo Capi, por parte del Albacete, en el minuto 55, en un disparo desde la frontal que se estrelló en el poste izquierdo de la meta gallega y el rechazo cayó en Jefté, pero no pudo rematar con acierto, blocando Villar finalmente.

El empate surgió en un saque de esquina botado por Miguel Román y que remató Yoel Lago a la altura del punto de penalti. El cabezazo, tras rozar Lizoain, entró por la escuadra y supuso la igualada en la eliminatoria.

Un centro envenenado de Escriche ofreció una buena opción a los locales pero Villar, con dos manos, evitó la oportunidad.

Sin embargo, un pase al corazón del área local en el que Borja Iglesias se adelantó a Neva, controló con el pecho y en un metro remató por arriba, superando a Lizoain y remontando así el choque (min.75).

Pero el Albacete no sé rindió. Fruto de esa fe consiguió empatar en el minutos 92 tras un centro de Agus Medina que Vallejo, de cabeza, mandó al fondo de las mallas y a la prórroga.

En el tiempo extra salió el cuadro albaceteño con mucho ímpetu, pero la primera gran ocasión fue de Ferrán Jutglá, que entró por un tocado Borja Iglesias y que probó los guantes de Lizoain, que repelió el disparo.

No hubo más reseñable en el primer tiempo de la prórroga, dando lugar a un segundo acto emocionante, aunque sin apenas ocasiones fruto del descanso generalizado.

Se llegó a la tanda de penaltis con un Albacete más acertado y fruto de ellos Puertas, Riki y Vallejo marcaron tres goles que le dieron la clasificación para los octavos de final, mientras Mingueza, Hugo Álvarez y Aspas fallaron sus lanzamientos desde los once metros.

Ficha técnica:

2 Albacete: Lizoain, Lorenzo (Gámez, min.94), Javi Moreno, Neva (Agus Medina, min.80), Jogo, Valverde (Morci, min.71), Ale Meléndez, Capi (Vallejo, min.57), Javi Villar (Riki, min.71) Escriche y Jefté (Puertas, min.57).

2 Celta de Vigo: Iván Villar, Javi Rueda (Borja Iglesias, min.46) (Ferrán Jutglá, min.91), Javi Rodríguez, Yoel Lago (Starfelt, min81), Ristic (Manuel Fernández, min.46), Mingueza, Hugo Sotelo (Miguel Román, min.46), Ilaix Moriba, Hugo Álvarez, El-Abdellaoui (Williot, min.71) e Iago Aspas.

Goles: 1-0: Jefté (17') 1-1: Yoel Lago (63') 1-2: Borja Iglesias (75') 2-2: Vallejo (92')

Tanda de penaltis: Albacete 3-0 Celta

Árbitro: Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Mostró cartulinas amarillas a los locales Puertas y Riki, y a los visitantes Javi Rueda y Yoel Lago.

Incidencias: encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de Copa del Rey disputado en el estadio Carlos Belmonte con la presencia de 12.106 espectadores.