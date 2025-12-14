Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Más Fútbol

El Real Oviedo despide a Luis Carrión tras caer goleado en Sevilla

El técnico que relevó a Paunovic no logró vencer en ocho encuentros

Efe
14/12/2025 19:14
Carrion, este domingo en el Sánchez Pizjuán
Carrion, este domingo en el Sánchez Pizjuán
AFP7 vía Europa Press
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El Real Oviedo, dos horas después de caer goleado ante el Sevilla (4-0), ha anunciado el despido de su entrenador, Luis Carrión, y ya busca al que será el tercer técnico de lo que va de temporada.

"El técnico azul deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona", explicó el Real Oviedo en un comunicado.

Luis Carrión inició su segunda etapa como entrenador del Real Oviedo a mediados de octubre y desde entonces el equipo carbayón no sabe lo que es ganar: ocho partidos disputados, cuatro derrotas y cuatro empates; además, los azules solo consiguieron marcar en uno de esos ocho partidos.

"Es un día para pedir bastantes disculpas, no tiene demasiada explicación este partido porque no estábamos siendo esto. Hoy no fuimos competitivos y ha sido un partido vergonzoso, solo podemos pedir disculpas", dijo Carrión en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán, minutos después de la derrota ante el Sevilla.

En la Copa del Rey, incluso, el Oviedo cayó con claridad (4-2) en primera ronda ante el Ourense, rival de dos categorías por debajo de la Primera División, algo que no ayudó a calmar un ambiente social ya muy agitado por el regreso de Carrión y el despido de Veljko Paunovic.

El Real Oviedo, a falta de tres partidos para que finalice la primera vuelta, suma 10 puntos y es penúltimo de Primera División, a cinco puntos de la permanencia y la próxima jornada recibirá al Celta.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una acción del partido entre Ciudad de A Coruña y Uniovi

Séptima victoria consecutiva para el Ciudad de A Coruña
Raúl Ameneiro
Xavier, con Yeremay, en el meet and greet este verano en la minigira inglesa

El eterno corazón blanquiazul de Xavier Concheiro Biggs
Zeltia Regueiro
Alegría en el vestuario del Montañeros tras ganar en A Cheda

Goleada del Monta en Lugo para alejarse del descenso
Santi Mendoza
Hugo Torres en el encuentro entre Fabril y Gimnástica Segoviana

El precedente que invita al optimismo del Fabril con el ‘caso Hugo Torres’
Bea Arrizado