Top 10 | Países menos habitados en la Copa del Mundo de fútbol

Formación inicial de Curazao en el partido ante Jamaica del pasado martes que le valió la clasificación para el próximo Mundial, en el que se convertirá en la nación más pequeña en disputar el torneo EFE

La clasificación de Curazao para la próxima Copa del Mundo de fútbol ha supuesto un récord en la historia del torneo. La isla caribeña perteneciente a Países Bajos se convertirá el próximo verano en la nación menos habitada que haya participado en el Mundial.

Solo un país con una población inferior al millón ha disputado el torneo hasta ahora, aunque en Estados Unidos, Canadá y México se le sumarán dos más. Esta tabla todavía podría variar el próximo 31 de marzo, cuando concluyan las repescas europea e intercontinental. En ellas participarán Albania (2.130.986 habitantes), Macedonia del Norte (1.822.612), Kosovo (1.585.566) y Surinam (616.500), que podrían hacerse sitio en este top 10.

10. Croacia

El principal heredero futbolístico de la antigua Yugoslavia no llega a los cuatro millones de habitantes (3.866.233). Sin embargo, desde su independencia hace poco más de treinta años ha sido subcampeón del mundo en 2018 y semifinalista en 1998 y 2022. Por si fuera poco, ha estado presente en todos los Mundiales salvo en 2010 y en todas las Eurocopas a excepción de 2000.

9. Uruguay

Un caso insólito. La bicampeona universal (1930 y 1950) y semifinalista en otras tres ocasiones (1954, 1970 y 2010) cuenta con una población cercana a los tres millones y medio de personas (3.499.451). Es, con amplia diferencia, la nación menos poblada de los diez países que conforman la Conmebol, la confederación sudamericana de fútbol.

8. Bosnia-Herzegovina

Otro pedazo de la antigua Yugoslavia que también alcanzó en algún momento la fase final mundialista. Lo hizo en 2014, con dos derrotas ante Argentina y Nigeria y una victoria frente a Irán, y todavía tiene posibilidades de hacerse un hueco en la cita norteamericana del próximo verano. En la actualidad el país balcánico tiene 3.422.000 habitantes.

7. Catar

Después de su primera participación como anfitrión, en la última edición del torneo, acaba de lograr para 2026 su primera clasificación a través de la fase previa bajo la dirección de un técnico español, Julen Lopetegui. El pequeño estado del golfo Pérsico supera por poco a día de hoy los tres millones de habitantes: 3.173.024.

6. Jamaica

Aunque lo suyo es el atletismo, sobre todo las pruebas de velocidad, la isla caribeña tuvo la oportunidad de luchar mano a mano con los mejores del mundo en 1998. Y aún conserva opciones de estar en Estados Unidos, Canadá y México el próximo verano a través de la repesca intercontinental. El país de Usain Bolt tiene una población de 2.774.538 habitantes, similar a la de Galicia.

5. Eslovenia

El país de la Europa continental menos habitado en participar en una fase final mundialista y la tercera república exyugoslava en este ranking. La pequeña y montañosa nación, líder universal a día de hoy en ciclismo y saltos de esquí, estuvo presente en dos Mundiales de fútbol (2002 y 2010) pese a contar únicamente con 2.130.986 habitantes.

4. Trinidad y Tobago

Otra isla caribeña –mejor dicho, dos– en la lista. La selección triniteña logró clasificarse para la Copa del Mundo de 2006, en la que debutó arrancando un empate nada menos que a la Suecia de Ibrahimovic, Ljungberg, Henrik Larsson y el exdeportivista Wilhelmsson. La población del país, cuya selección nunca ha vuelto a acariciar la presencia en la fase final, no alcanza siquiera el millón y medio: 1.367.764.

3. Cabo Verde

El podio lo abre a día de hoy el archipiélago independizado de Portugal en los años 70. Menos de medio millón de personas (491.233) viven en las diez islas volcánicas que componen el país lusófono. Los caboverdianos lograron el mes pasado una histórica clasificación para el Mundial 2026 que los convierte, con gran diferencia, en el país africano más pequeño en la historia de la gran cita futbolística. El segundo es Togo, que supera los 8,5 millones de habitantes.

2. Islandia

La nación europea más pequeña en un Mundial ostentó el primer puesto de este ranking desde 2018 hasta la pasada semana. La isla bañada por el mar de Groenlandia y el Atlántico Norte fue el primer país mundialista por debajo del millón de habitantes. En la actualidad su población asciende a 393.160, cifra inferior al área metropolitana de A Coruña, que suma 423.000 habitantes.

1. Curazao

Su histórico empate del pasado martes en Kingston ante los ‘Reggae Boyz’ le dio uno de los tres billetes directos de la Concacaf para la próxima Copa del Mundo. Hasta 2010 formó parte de las Antillas Holandesas, junto a Aruba y Bonaire. Los 192.000 ciudadanos de esta isla del Caribe poseen pasaporte neerlandés, por lo cual tienen los mismos derechos que cualquier habitante de la Unión Europea.